Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo bloggaa Yhdysvaltain kongressirakennuksen viimeviikkoisista tapahtumista. Presidentti Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat väkivaltaisesti rakennukseen.

Hän pohtii, ollaanko Suomessa turvassa vastaavilta tapahtumilta.

”Vaikka yhteiskunnalliset jännitteet ovat Suomessa kertaluokkaa Yhdysvaltoja pienemmät, on sama uhka läsnä myös meillä. Myös täällä vihapuhe ja demokratiaa kyseenalaistava ääriajattelu ovat saaneet huolestuttavaa jalansijaa”, Ohisalo kirjoittaa.

Jussi Halla-aho. Kuva: Mikko Huisko

Hänen mielestään Yhdysvaltojen esimerkki osoittaa, että ”vihanpito ja polarisaatio voivat ryöpsähtää käsistä, jos kaikki eivät ole sitoutuneet yhteiseen todellisuuteen”. Hän kohdistaa erityisesti sanansa perussuomalaisten puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle.

”Pidän erittäin huolestuttavana, miten esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho rakentaa vastakkainasettelua ja vähättelyä toisia puolueita ja poliitikkoja kohtaan valheiden ja nimittelyn avulla. On vaarallista, että jatkuvalla valehtelulla siitä, mitä toiset ovat ja sanovat, rakennetaan olemattomia olkiukkoja ja luodaan uhkakuvia, joilla sitten vedotaan ihmisten pelkoihin. Tällainen toiminta on juuri sitä, mistä Donald Trumpia nyt syytetään, ja mitä pidetään yhtenä syypäänä kongressissa tapahtuneelle väkivaltaiselle valtaukselle. Meidän on vastustettava tällaisen keskustelukulttuurin rakentamista ja uskallettava puolustaa sitä, mikä on arvokasta.”

Ohisalo ja Halla-aho ovat ottaneet yhteen myös kahdessa vaalitentissä tällä viikolla. Maaseudun Tulevaisuuden kuntavaalitentissä Ohisalo kysyi Halla-aholta, tuomitseeko perussuomalaiset kaikenlaisen väkivaltaisen radikalisaation. Halla-ahon mukaan vastaus on kyllä. Ohisalo myös kritisoi tentissä Halla-ahon käytöstä sosiaalisessa mediassa.

