Isoimmat EU-maat, eli Ranska, Saksa ja Italia ovat jo keskeyttäneet Astra Zenecan käytön. Lääkeyhtiö Astra Zenecan mukaan tämän viikon alkuun mennessä oli havaittu vain alle 40 veritulppaa. Rokotteen on saanut 17 miljoonaa ihmistä.

Lisäksi Tanska, Norja, Islanti, Bulgaria, Irlanti ja Alankomaat ovat keskeyttäneet rokotteen jakelun. Itävalta ja Espanja ovat keskeyttäneet tiettyjen rokote-erien käytön. Irlannin terveysministeri on ilmoittanut toivovansa, että asia selviää lähiaikoina.

Britanniassa, jossa rokotetta on käytetty pisimpään, ei ollut havaittu ongelmia. Maailman terveysjärjestö WHO on kehottanut jatkamaan rokotteen käyttöä, koska yhteyttä veritulppien ja rokotteen välillä ei ole osoitettu. WHO:n asiantuntijat keskustelevat tänään tiistaina rokotteen turvallisuudesta.

Suomessa ei ole havaittu yhteyttä veritulppiin

Fimea kertoi eilen, että Euroopan lääkevirasto EMA jatkaa asian selvittämistä. Arviointia on tehty viikonlopun yli ja seuraavaksi EMA:n lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) käy läpi käytettävissä olevat tiedot. PRAC kokoontuu torstaina ylimääräiseen kokoukseen, jossa tehdään yhteenveto tilanteesta ja mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä.

EMA katsoo, että tällä hetkellä rokotteen tarjoamat hyödyt ovat edelleen mahdollisia haittoja suuremmat ja rokotteen käyttöä voidaan jatkaa, Fimea kertoi.

THL:n Hanna Nohynekin mukaan Suomessa ei ole havaittu yhteyttä veritulppiin. EU:ssa pohdittiin illalla laajasti Astra Zenecan rokotteen käyttöä. Nohynek edusti Suomea neuvotteluissa.

”Olemme juuri EU-kokouksessa asiasta”, Nohynek ilmoitti illalla.