Kuva: Sebastian Kahnert/dpa via ZUMA Press

”Unelma on toteutunut.”

Näin kommentoi Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov kertoessaan, että Ukraina on saanut käyttöönsä ensimmäiset Raytheonin valmistamat Patriot-ohjukset.

”Ukrainan kaunis taivas on nyt turvallisempi”, runoili Reznikov.

Vaikka Patriot on otettu käyttöön jo vuonna 1984, se on uudistettu vuosien varrella lähes kokonaan ja Patriot on myös Yhdysvaltojen maavoimien pääasiallinen ilmantorjuntaohjus.

Lentokoneiden lisäksi Patriotilla torjutaan sekä risteily- että ballistisia ohjuksia.

Lupaus. Presidentti Joe Biden lupasi jo viime vuoden lopulla virkaveljelleen Volodymyr Zelenskyille Patrioteja. Kuva: zumawire

Pikakoulutus monimutkaiseen järjestelmään

Ukrainalaisia sotilaita on ollut koulutuksessa Yhdysvalloissa tämän vuoden tammikuusta alkaen. Koulutus on järjestetty Fort Sillin tukikohdassa Oklahomassa.

Kyseessä oli amerikkalaislähteiden mukaan monimutkaisen ohjusjärjestelmän ”pikakoulutus”. Opetusta järjestettiin myös Saksassa ja Hollannissa, jotka myöskin toimittivat Patrioteja Ukrainaan.

Ilmeisesti taktisista syistä Ukraina tai lahjoittajamaat eivät ole kertoneet kuinka paljon Patrioteja Ukraina sai eivätkä luonnollisesti myöskään sitä, mihin ne on sijoitettu tai sijoitetaan.

Siviilikohteita. Venäjä on käyttänyt Ukrainassa halpoja iranilaisia droneja, joita ei kannata ampua alas Patrioteilla. Kuva: zumawire

Kallis ase ei sovellu kaikkeen

Patriotien kantama on suurempi kuin Ukrainan käytössä tähän saakka olleilla ilmatorjunta-aseilla.

Uusien ohjusten saapuminen Ukrainaan tarkoittaa todennäköisesti sitä, että Venäjä pitää hävittäjänsä entistä enemmän maassa.

Tähän astikaan Venäjän koneet eivät ole juuri lentäneet Ukrainan ilmatilassa alas ampumisen pelossa. Ne ovat tehneet iskunsa Venäjän hallussaan pitämiltä alueilta.

Sodankäynnin luonnetta uudet ohjukset eivät todennäköisesti kuitenkaan mullista. Syynä on ohjusten hinta.

Venäjä on käyttänyt Ukrainan infrastruktuurin tuhoamiseen pääasiassa halpoja iranilaisia droneja.

Yksi Patriot maksaa noin neljä miljoonaa dollaria, iranilainen lennokki ehkä 20 000 dollaria.

Voi olla, että Patriotien merkitys on enemmän symbolinen. Ne osoittavat, että USA ja muut liittolaiset seisovat Ukrainan tukena.

Neljä miljoonaa savuna ilmaan. Patriotit ovat kalliita ohjuksia. Kuva: U.S. Army

