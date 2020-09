Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) suosittelee kansalaisia harkitsemaan harrastuksista pidättäytymistä ja antoi uudet suositukset yksityisiin juhliin, jotka on havaittu altistumisen riskipaikoiksi ja merkittäväksi tartuntojen lähteeksi.

Asiantuntijat ovat yksimielisiä, että HUS-alueella eli Uudellamaalla on käynnissä koronaepidemian niin sanottu kiihtymisvaihe.

”Tilanne on huolestuttava, tarvitsemme toimenpiteitä, jotta saamme epidemian kuriin”, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoi tiedotustilaisuudessa perjantaina.

HUS suosittaa alueellaan nyt yleisesti etätöiden tekoa sekä tarpeettoman ulkomaanmatkailun välttämistä.

Päivitys: HUS:n mukaan kasvomaskisuositus on nyt entistä laajempi HUS-alueella. Koska Uusimaa on kiihtymisvaiheessa, Uuttamaata koskee nyt THL:n torstaina julkaisema laajennettu ohje, joka koskee myös julkisia sisätiloja. Lue tarkemmin:

Mäkijärven mukaan nyt on ”korkea aika” alkaa käyttää maskia julkisessa liikenteessä sekä kaikissa muissa tilanteissa, joissa turvavälejä ei kyetä noudattamaan.

Yksi yleiseksi tartuntojen lähteeksi havaituista tilanteista ovat yksityiset juhlat. Mäkijärven mukaan nyt on syytä pohtia kriittisesti yksityisten tilaisuuksien järjestämistä ylipäätään, sekä sitä, kuinka monia ihmisiä niihin kutsutaan.

”Asiantuntijoiden mukaan enintään 20 henkeä olisi järkevä tässä tilanteessa, ehkä jopa pienempi määrä”, Mäkijärvi kertoi.

Myös ravintoloissa, baareissa ja yökerhoissa käymisen sekä harrastusten suhteen on syytä miettiä, ”jättäisinkö väliin tällä kertaa”, Mäkijärvi jatkoi.

Toisen asteen oppilaitosten maskisuositusten pohtimista jatketaan kuntakohtaisesti, Mäkijärvi kertoi.

LUE MYÖS:

”Viruksen voi saada mistä vain”

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoi tilaisuudessa tarkemmin epidemian tilannekuvasta ja siitä, mistä ihmiset Uudellamaalla tartuntoja saavat. Nämä havainnot liittyvät oleellisesti yllä mainittuihin uusiin suosituksiin.

Tartunnat keskittyvät nyt 20–39-vuotiaisiin, joita on peräti 56 prosenttia todetusti koronatartunnan saaneista. Enää vain 16 prosenttia tartunnan saaneista tietää tartunnan lähteen.

”Silloin virusta voidaan katsoa olevan väestössä liikkeellä, eli viruksen voi saada käytännössä mistä vain”, Ruotsalainen sanoo.

Ulkomailta tartunnan saaneiden määrä on laskenut hyvin pieneksi, koska lomamatkailu on vähentynyt.

Altistumistilanteita on viimeisten viikkojen aikana havaittu erityisesti oppilaitoksissa, joissa on kirjattu 37 prosenttia altistumistilanteista. Toiseksi merkittävin kategoria on harrastukset ja tilaisuudet, joihin kuuluvat yksityiset juhlat. Näitä on 18 prosenttia altistumistilanteista.

”Meillä on tiedossa 15 hengen häitä ja rippijuhlia, joissa pahimmillaan on sairastunut puolet tilaisuuteen osallistuneista.”

Lisäksi harrastustilanteet, erityisesti julkisuudessa esillä ollut jääkiekko, ovat tuottaneet altistumis- ja tartuntatilanteita.

Lisäksi yleisiä ovat altistumiset samassa taloudessa asuvien kesken (17%) sekä työssä (10%).

Joukkoaltistumisia, eli yli 10 henkilön altistumisia samassa tilaisuudessa, on havaittu erityisesti kouluissa ja oppilaitoksissa, mutta myös harrastuksissa, baareissa, yleisötilaisuuksissa ja työpaikoilla.

Juttua päivitetty maskisuosituksen osalta klo 14.44.

LUE LISÄÄ:

LUE MYÖS: