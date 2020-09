Yksilöllisen työnhaun mallissa on merkittäviä riskejä, katsoo Työttömien Keskusjärjestö julkilausumassaan.

Yksilöllisen työnhaun mallia on kutsuttu hallituksen budjettiriihen jälkeen pohjoismaisen työnhaun malliksi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus linjasi budjettiriihessään mallista, jossa on yhtymäkohtia Juha Sipilän (kesk) hallituksen omatoimisen työnhaun malliin. Ay-liike ja oppositio ristivät omaehtoisen työnhaun mallin aktiivimalli kakkoseksi. Voit tarkistaa yhtäläisyydet alla olevasta kuvasta.

Viime kauden mallissa karenssit olivat aluksi kovempia kuin mallissa, joka lopulta kaatui. Marinin hallituksen uudessa mallissa karenssit ovat lieventyneet entisestään.

Työttömien Keskusjärjestön vuosikokous kysyy Marinin hallituksen yksilölliseen työnhaun malliin liittyen, mistä luottamuspula työttömien työnhakua kohtaan johtuu. Järjestö huomauttaa, että Suomessa ei ole aiemmin valvottu ja sanktioitu työttömien itsenäisesti lähettämiä työhakemuksia.

”Kysymys on isosta periaatteellisesta muutoksesta. Käytännössä kolmesta rikkeestä työtön suljetaan työttömyysturvajärjestelmän ulkopuolelle. Huolena Keskusjärjestöllä on, että köyhyytensä ja työ- ja toimintakyky- sekä kielitaitopuutteiden vuoksi tuhansia työttömiä on vaarassa pudota toimeentulotuen varaan”, järjestö toteaa julkilausumassaan.

”Hallitus on tunnistanut tämän ongelman, mutta ottaa tietoisen riskin toteuttaessaan yksilöllisen työnhaun mallin.”

Uudessa mallissa työnhakijalle tehdään yksilöllinen työllistämissuunnitelma ja sovitaan työnhakijan määrällisestä työnhakuvelvoitteesta, joka on 0-4 työpaikkahakua kuukaudessa.

”Riittääkö TE-toimistossa osaamista ja henkilökuntaa arvioimaan sellaisten työnhakijoiden työ- ja toimintakykyä, joille ei ole tarjolla työpaikkoja? Tämä on vaarassa asettaa työttömät työnhakijat eriarvoiseen asemaan riippuen työvoimavirkailijan arviointiosaamisesta. Toivomme, että TE-toimistot hyödyntävät nykyistä paremmin työttömien omaa asiantuntemusta. Heitä täytyy myös palkata TE-toimistoon”, järjestö toteaa.

Nykyisin karenssit rapsahtavat työttömille ilman varoitusta vähintään 30–90 päiväksi, joten uudessa mallissa karenssit ovat lievenemässä. Tätä Työttömien Keskusjärjestö pitää hyvänä asiana.

Hallitus on kertonut uudistukseen liittyen, että TE-toimistojen henkilöstömäärää aiotaan lisätä 1200 työntekijällä, mitä järjestö myös kiittää.

”Askeleita oikeaan suuntaan”

Hallituksen työllisyyspolitiikassa on järjestön mukaan muitakin askeleita oikeaan suuntaan. Keskusjärjestön mielestä myönteistä hallituksen työllisyyspoliittisissa esityksissä on lisäksi muun muassa toisen asteen opetuksen maksuttomuus sekä järjestöjen 100 prosentin palkkatuen säilyttäminen.

Budjettiriihen jälkeen työllisyystoimia meni jatkovalmisteluun työmarkkinajärjestöille, joilta odotetaan esimerkiksi esitystä eläkeputken poistamisesta tai leikkaamisesta. Työttömien Keskusjärjestön mukaan työttömyysturvan kehittäminen kolmikantaisesti ei riitä.

”Työryhmään tulee nimetä myös työttömien edustus. Samoin valtakunnallisissa ja alueellisissa työllisyyspalveluita kehittävissä työryhmissä on kuultava työttömien asiantuntemusta”, järjestö toteaa julkilausumassaan.

Keskusjärjestön mielestä eläkeputken poistaminen lisää vaaraa joutua köyhyyteen sekä myöhemmin eläkeläisköyhyyteen.

”Työttömät hakevat töitä mieluusti, kun palkkatöitä on tarjolla. Työttömien työnhakijoiden kouluttautumismahdollisuuksia tulee parantaa yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Irtisanomistilanteessa ammattisuoja on voimassa kolme kuukautta, siihen Työttömien Keskusjärjestö vaatii kolme kuukautta lisää.”

Työttömille tulee yhdessä elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa kehittää riittäviä muuntokoulutusmahdollisuuksia työvoimapulasta kärsiville ammattialoille.

Jatkuvatko poikkeukset ”koronan toisen aallon kynnyksellä”?

Järjestö toteaa, että keväällä koronaepidemian alkaessa saatiin nopeasti aikaan poikkeuslainsäädäntöä, jolla helpotettiin työttömien ja lomautettujen tilannetta. Muun muassa työssäoloehtoa ansiosidonnaisen tai työmarkkinatuen saamiseksi lyhennettiin kolmeen kuukauteen ja työttömyysturvan suojaosaa nostettiin 500 euroon.

Nyt järjestö muistuttaa, että korona-aikaan liittyvät poikkeuslait ovat päättymässä.

”Jatketaanko poikkeuslakeja koronan toisen aallon kynnyksellä?” järjestö kysyy.

Tänään Helsingissä kokoontunut Työttömien Keskusjärjestön vuosikokous valitsi järjestölle luottamushenkilöt seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Keskusjärjestön puheenjohtajana jatkaa filosofian tohtori Irma Hirsjärvi Jyväskylästä.

”Työttömyyskeskustelussa näkyy työllisyyden ja työttömyyden monimutkaisuus. Lainsäädännössä ja vastuuvirkailijoiden tulkinnoissa ei aina tunnisteta työttömän ja varsinkaan pitkäaikaistyöttömän arkea. Toivon edelleen parantuvaa työttömän äänen kuulumista päätöksenteossa”, Hirsjärvi sanoo tiedotteessa.