Sisäministeriö listaa tiedotteessaan maat, joiden osalta maahantulon ylimääräisistä koronarajoituksista luovutaan maanantaista 13. heinäkuuta alkaen. Valtioneuvosto päätti asiasta virallisesti istunnossaan perjantaina, mutta asiasta oli tiedotettu jo aiemmin viikolla.

Maat, joita matkailun avaaminen koskee, jakautuvat kolmeen ryhmään.

Ensimmäinen ryhmä on Schengen-alueeseen kuuluvat EU-maat, joiden kohdalla luovutaan poikkeuksellisesta sisärajavalvonnasta. Niitä on 12 uutta: Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia, Unkari, Liechtenstein ja Sveitsi. Jo aiemmin Suomi on luopunut sisärajavalvonnasta Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan liikenteessä sekä huvialusliikenteessä.

Sisärajavalvonta ja maahantulon rajoitukset jatkuvat edelleen Suomen ja Espanjan, Luxemburgin, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Tšekin välisessä liikenteessä huvialusliikennettä lukuun ottamatta. Sisärajoilla on kuitenkin rajoituksista huolimatta mahdollista paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.

Toinen ryhmä on Schengen-alueeseen kuulumattomat Euroopan maat, joiden tapauksessa kyse on ulkorajaliikenteestä.

Liikenne sallitaan rajoituksitta Suomen ja Kyproksen, Irlannin, Andorran, San Marinon ja Vatikaanin välillä.

Rajoitukset jatkuvat Suomen ja Bulgarian, Kroatian, Romanian, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sekä Monacon välisessä liikenteessä.

Kolmas ryhmä ovat EU:n ulkopuoliset kolmannet maat. Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 30. kesäkuuta ”vihreän listan” EU:n ulkopuolisista maista, joiden rajoitukset voidaan purkaa.

13. heinäkuuta alkaen Suomen ja Algerian, Australian, Etelä-Korean, Georgian, Japanin, Uuden-Seelannin, Ruandan, Thaimaan, Tunisian sekä Uruguayn välisessä liikenteessä on sallittua näissä maissa asuvien työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne vastaavin rajoituksin kuin sisärajoilla.

Tämä koskee myös Kiinaa edellyttäen, että vastavuoroisuus, eli eurooppalaisten matkustajien yhtäläinen kohtelu Kiinassa, saadaan vahvistettua.

Sisäministeriö kertoo, että Suomen ja vihreällä listalla olevien maiden välinen liikenne avataan tietyin rajoituksin, jos listalla olevan maan tartuntojen määrä on enintään 8 tapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen kahden viikon aikana. Vihreän listan maiden, joiden tartuntojen lukumäärä ylittää kriteerin (Kanada, Montenegro, Marokko, Serbia) sekä muiden kolmansien maiden osalta noudatetaan nykyisiä ulkorajaliikenteen rajoituksia.

Ulkorajoilla sallitaan tällöinkin paluuliikenne Suomeen ja muu välttämätön liikenne. Lisäksi lentokentillä sallitaan kauttakulkuliikenne. Suomen kansalaisen perheenjäsenten maahanpääsy on mahdollista kansallisuudesta riippumatta.

Matkailun rajoitusten tarvetta ja epidemiatilannetta tarkastellaan uudelleen noin kahden viikon välein, ministeriö kertoo.

Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu.

”Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista”, ministeriön tiedotteessa todetaan.

