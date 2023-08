Pääministeri Petteri Orpo (kok) käsitteli Suurlähettiläspäivillä pitämässään puheessa hallituksensa maahanmuuttolinjaa ja kommentoi koko kesän käynyttä rasismikeskustelua.

Hallituksen maahanmuuttolinjaa Orpo kuvasi näin:

”Suomeen saa tulla työskentelemään, opiskelemaan ja rakentamaan hyvää elämää. Pidämme huolta siitä, että yritykset saavat osaavaa työvoimaa ja että työperäisen maahanmuuton byrokratia kevenee. Mielivaltaiselle kohtelulle ei ole sijaa. Samaan aikaan on selvää, että maahanmuuton on oltava hallittua. Humanitaarisen maahanmuuton linja kiristyy yleispohjoismaalaiselle tasolle.”

Orpo kommentoi kesän rasismikeskustelua alleviivaamalla, että hallituksen arvoja ovat ovat demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien puolustaminen.

”Tähän johtamani hallitus on sitoutunut ja tästä pidämme kiinni. Sanon tämän pääministerinä – ja suomalaisena: tuomitsen rasismin. Pyrin hakemaan ratkaisuja asioihin, jotka eivät ole oikein. Se on minun tapani toimia”, Orpo sanoi medialle toimitetun puheen mukaan.

”Minusta on hyvä, että keskustelu rasismista on käynnistynyt. Ja on tärkeää, että tämä keskustelu käydään perusteellisesti. Koska työ tärkeiden asioiden eteen ei koskaan ole valmis. Yhteiskunta muuttuu, kun rasismi ja syrjintä nostetaan päivänvaloon. Yhteiskunta muuttuu, kun julkinen keskustelu johtaa poliittisiin toimiin. Rasismiin voi puuttua vain tekemällä sen näkyväksi”, Orpo sanoi.

Hallitus antaa eduskunnalle syyskauden alussa tiedonannon yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi ja rasismin vähentämiseksi. Luvassa on myös toimenpideohjelma.

”Varmistamme, että yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat osa tämän hallituksen poliittista agendaa koko vaalikauden”, Orpo sanoo.

”Suomen kaltaisessa avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa kaikesta, myös maahanmuutosta, on voitava käydä yhteiskunnallista keskustelua – myös kriittistä. Se on jokaisen oikeus meidän kaltaisessamme yhteiskunnassa. Mutta samalla tätä vapautta ja oikeutta meidän pitää käyttää vastuullisesti, jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen. Ja samalla, kun olemme ylpeitä Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta, voimme myös tunnustaa, että meidän on tehtävä vielä paljon, jotta jokainen voi tuntea olonsa tässä maassa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Jotta olemme kiinnostava investointikohde nyt ja tulevaisuudessa. Jotta eri alojen osaajat haluavat perheineen tulla Suomeen jatkossakin. Jotta Suomi muuttuu paremmaksi”, Orpo sanoi myös.

