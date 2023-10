Israel on vastannut ilmaiskuilla terrorijärjestö Hamasin lauantaina aloittamaan hyökkäykseen, jonka uhriluku on kohonnut yli 700:n.

Ilmaiskuja Gazaan. Israel on vastannut ilmaiskuilla terrorijärjestö Hamasin lauantaina aloittamaan hyökkäykseen, jonka uhriluku on kohonnut yli 700:n.

Maanantai on alkanut markkinoilla dramaattisesti. Raakaöljyn hinta on ollut yli neljän prosentin nousussa ja turvasatamina pidetyt kulta, Yhdysvaltain dollari ja Japanin jeni vahvistuvat.

Pohjanmeren brent-laadun hinta liikkui aamukuudelta Suomen aikaa noin 88 dollarissa 4,1 prosentin nousussa. Yhdysvaltain WTI-raakaöljyn barrelihinta oli 4,3 prosenttia koholla 86,3 dollarissa.

Pörssifutuurit ovat vajaan prosentin verran miinuksella sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Kiinassa Shanghaissa ja Hongkongissa pörssit olivat loivasti miinuksella, Japanissa markkinat ovat maanantaina kiinni.

Markkinaliikkeiden taustalla on terrorijärjestö Hamasin lauantaina aloittama hyökkäys Israeliin, jonka uhriluku on varhain maanantaina jo yli 700. Israelin ilmaiskuissa Gazaan on kuollut yli 400 palestiinalaista. Loukkaantuneita on useita tuhansia.

Hamas on lisäksi kaapannut panttivankeina mahdollisesti jopa yli sata israelilaista ja vienyt heidät Gazaan. Tarkkaa lukua panttivankien määrästä ei ole vahvistettu. Israelin puolustusvoimien mukaan panttivankien määrä on ”merkittävä”.

Israel on julistanut sodan Hamasia vastaan ja aloittanut joukkojensa liikekannallepanon. Maan armeija valmistelee mahdollista maahyökkäystä Gazaan. Tuhansia reserviläisiä on kutsuttu palvelukseen. Yhdysvallat on vakuuttanut vahvaa tukeaan Israelille ja lähettää lentotukialus Fordin itäiselle Välimerelle.

Keskeinen kysymys on nyt se, laajeneeko sota Israelin ja Hamasia pitkään tukeneen Iranin välille. Sunnuntaina niin ikään Iranin tukema Hizbollah ampui joitakin raketteja Libanonista Israelin pohjoisosiin.

Iranin osallisuudesta Hamasin hyökkäyksen suunnittelussa ja toteutuksessa ei sunnuntaina ollut Yhdysvaltain viranomaisten mukaan selvää näyttöä. Sen arvioidaan kuitenkin olevan mahdollista. Iranin YK-edustusto New Yorkissa vakuutti sunnuntaina, ettei Iran ole osallinen Hamasin lauantaina aloittamassa hyökkäyksessä.

Raakaöljyn hinnannousu kuvaa riskiä tilanteen eskaloitumisesta laajemmaksi alueelliseksi sodaksi, jossa ovat vastakkain Yhdysvaltain tukema Israel ja Iran sekä sen tukemat järjestöt palestiinalainen Hamas ja libanonilainen Hizbollah, mahdollisesti myös Syyria. Se vaikuttaisi olennaisesti raakaöljyn tuotantoon ja toimituksiin Lähi-idässä.

Toistaiseksi sodan laajenemisesta ei ole välittömiä merkkejä, eikä siten suoria vaikutuksia öljytoimituksiin. Sodan jatkuessa sen laajenemisen riski on kuitenkin merkittävä. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on vannottanut kansaansa valmistautumaan pitkään sotaan.

”Vaikutus öljyn hintaan on rajallinen, paitsi jos konflikti laajenisi nopeasti alueelliseksi sodaksi, johon Yhdysvallat ja Iran lähtisivät mukaan”, energiakonsultointiin erikoistuneen Facts Global Energyn toimitusjohtaja Iman Nasseri sanoi sunnuntaina CNBC:lle.

Energiamarkkinoihin erikoistunut salkunhoitaja Pierre Andurandin mukaan Saudi-Arabian aiemmin asettamat miljoonan barrelin päivittäiset tuotantorajoitukset ja Venäjän tilanne, eli tuotantoleikkaukset ja maata vastaan asetetut pakotteet, vaikuttavat jo merkittävästi raakaöljyn tarjontaan ja hintoihin. Lähi-idän laajempi konflikti kärjistäisi tätä kehitystä.

“Koska Iran saattaa olla myös Hamasin Israeliin kohdistuneiden hyökkäysten takana, on hyvä todennäköisyys, että Yhdysvaltain hallinto alkaa tiukentaa Iranin öljynvientiä koskevien pakotteiden täytäntöönpanoa", Andurand kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Iran tuottaa raakaöljyä päivittäin yli kolme miljoonaa barrelia. Iranin oma öljyntuotanto ei ole siten globaalissa mittakaavassa valtavan suuri, joskin merkittävä.

Suurempi vaikutus ja riski koskee siten Iranin hallitseman Hormuzinsalmen öljytoimitusten mahdollisia häiriöitä. Kapean salmen kautta kulkee päivittäin yli 17 miljoonaa barrelia öljyä, mikä vastaa lähes viidennestä maailman päivittäisestä öljynkulutuksesta. Valtaosa Saudi-Arabian öljystä kulkee salmen poikki. Yhdysvaltain liittolainen Saudi-Arabia on Iranin pitkäaikainen vihollinen.

Iran on useaan otteeseen aiemmin uhannut pysäyttää öljytoimitukset salmen poikki. Esimerkiksi vuonna 2019 asia oli esillä Yhdysvaltain Irania vastaan asetettujen pakotteiden yhteydessä.

RBC Capitalin analyytikko Helima Croft arvioi katsauksessaan, että Irania vastaan asetetut sanktiot vähintäänkin kiristyvät, jos maan katsotaan olleen jollain tavoin osallisena Hamasin hyökkäyksessä. Iran voisi uhata Hormuzinsalmen toimituksia jo tässä tilanteessa, vaikka sota ei laajenisikaan suoraan Iranin ja Israelin väliseksi.

Vuonna 2019, kun Hormuzinsalmen sulkeutumisen uhka hermostutti markkinoita, raakaöljyn hinnan ennakoitiin ampaisevan toimitusten pysähtyessä mahdollisesti jopa 50 prosentin nousuun.

Laajemman Iranin ja Israelin välisen sodan ehkäiseminen on olennaisen tärkeää akuutissa tilanteessa, jonka seuraukset ovat vasta hahmottumassa tulevien päivien ja viikkojen aikana.