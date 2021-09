Suomalaiset ostavat aiempaa enemmän yli puolen miljoonan euron omakotitaloja.

Kiinteistönvälitysliike Huoneistokeskuksen mukaan tänä vuonna Helsingissä yli 500 000 euron omakotitaloja on ollut tammi–heinäkuun aikana 49 prosenttia ja Espoossa 60 prosenttia omakotitalokaupoista. Vielä vuosina 2018–2020 yli puolen miljoonan omakotitalot vastasivat noin 30 prosenttia omakotitalokaupoista ja Espoossa noin 40 prosenttia.

”Olemme itsekin yllättyneitä omakotitalojen hintatrendin kehityksestä”, sanoo Huoneistokeskuksen markkinointi- ja viestintäjohtaja Eija Miehola.

Luvut perustuvat KVKL:n ylläpitämään Hintaseurantapalveluun, johon suurimmat välitysliikkeet toimittavat kauppatietonsa. Luvut siis kuvaavat hyvin pääkaupunkiseudun kiinteistökauppoja.

Espoo erottuu joukosta

Mieholan mukaan trendi näkyy lähinnä isoissa kaupungeissa.

Yli 500 000 euron omakotitalojen osuus on kasvanut Espoon ja Helsingin lisäksi myös Vantaalla, Tampereella ja Turussa, joskin näissä kaupungeissa niiden osuus on selvästi pienempi kuin Helsingissä ja Espoossa.

Erityisesti Espoossa kysyntä on keskittynyt arvokkaisiin kiinteistöihin. Tätä selittää Mieholan mukaan se, että Espoossa omakotitaloja sijaitsee Westendin, Haukilahden ja Tapiolan kaltaisilla arvokkailla alueilla. Espoossa omakotitalot ovat myös jonkin verran suurempia kuin Helsingissä ja Vantaalla.

Muualla kuin pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa yli puolen miljoonan omakotitaloja on myyty vain vähän. Silti myös muissa suurissa kaupungeissa aiempaa kalliimpien omakotitalojen osuus myydyistä kiinteistöistä on kasvanut. Kasvua on ollut erityisesti yli 300 000 euron omakotitalojen kauppamäärissä kautta maan.

Lähemmäs 17 prosentin kasvu

Yli 500 000 euron asuntojen osuuden kasvua selittää se, että omakotitalojen suosio on ylipäätään kasvanut. Suomalaiset ovat etsineet tänä vuonna suurempia koteja kuin tavallisesti.

Hintaseurantapalvelun tietojen mukaan tammi–heinäkuussa 2021 omakotitaloja myytiin Suomessa 16,8 prosenttia enemmän kuin normaaleina vuosina.

Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius arvioi tiedotteessa, että asunnon ostajat haluavat parantaa asumisen laatuaan. Hänen mukaansa etätyöt ja niihin liittyvät tilatarpeet ovat tulleet jäädäkseen ja matkustamisesta säästyneet varat halutaan sijoittaa asumismukavuuteen.

”Vietämme tänä päivänä enemmän aikaa kotona kuin vuosikymmeniin, joten kodin viihtyisyyteen ja toimiviin asumistiloihin ollaan valmiita sijoittamaan”, Salenius kertoo.

