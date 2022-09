Vastaamon tapauksessa on kuultu useita todistajia ja pyydetty lausuntoja tietoturva-asiantuntijoilta.

Keskusrikospoliisi tiedottaa saaneensa päätökseen Vastaamon tietomurtoon liittyneen esitutkinnan, jossa selvitettiin epäiltyjä tietosuojarikoksia.

KRP:n mukaan tapaus etenee syyteharkintaan kolmen epäillyn osalta. Heitä epäillään törkeästä huolimattomuudesta henkilötietojen käsittelyn osalta.

”Tutkinnassa on selvitetty, missä kunnossa Vastaamon tietoturva ja tietosuoja ovat olleet henkilötietojen ja arkaluonteisten tietojen osalta ennen ja jälkeen yritykseen kohdistunutta tietomurtoa. Esitutkinta on ollut vaativaa, koska se on sisältänyt paljon teknisen aineiston keräämistä ja tutkimista”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen Keskusrikospoliisista.

Esitutkinnassa on myös kuultu useita todistajia ja pyydetty lausuntoja tietoturva-asiantuntijoilta.

Kokonaisuus siirtyy syyteharkintaan syyskuun aikana.

Hakkeri kiristi toimitusjohtajaa

Vuoden 2020 lokakuussa uutisoitiin, että sadan psykoterapiapotilaan arkaluontoisia tietoja vuodettiin verkkoon.

Tuntematon vihamielinen osapuoli oli ollut yhteydessä Vastaamoon ja väittänyt saaneensa haltuun yhtiön asiakkaiden luottamuksellisia tietoja.

Tiedot vuotanut henkilö kertoi englanninkielisissä viesteissään, että hän oli kiristänyt yrityksen toimitusjohtajalta 40:tä virtuaalivaluutta bitcoinia. Ne vastaavat yli 400 000 euroa.

Hakkeri julkaisi myös sähköpostikirjeenvaihtoaan Vastaamon toimitusjohtajan kanssa. Viesteissä toimitusjohtaja kieltäytyi maksamasta kiristettyä summaa.

