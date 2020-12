Turpeen energiakäyttö on joutunut epäsuosioon, sillä sen ilmastopäästöt ovat korkeat suhteessa tuotettuun energiaan. Nyt kotimaista turvetta kuitenkin korvataan lämmityslaitoksissa ulkomaisen tuontihakkeen eli puuaineksen poltolla.

Energiaturpeen nopeutetulla alasajolla saatiin aikaan juuri se, mitä alalla pelättiin, kirjoittaa valtion enemmistöomistaman energiayhtiö Vapon viestintäjohtaja Ahti Martikainen yhtiön yritysblogissa.

Hän viittaa Taloustutkimuksen tuoreeseen selvitykseen, jonka mukaan turpeen energiakäytön hiipuminen ja tuotannon alasajo tarkoittaa lähivuosina 3 500 menetettyä työpaikkaa Suomessa – alan yritysten arvion mukaan.

”Eli seitsemän Kaipolaa. Aika vähän on näkynyt ministereitä pahoittelemassa asiaa. Se on muuten yli 1/3 siitä määrästä, mikä eläkeputken poistolla pitäisi saavuttaa uusia työllisiä”, Martikainen kirjoittaa.

Koneyrittäjille Taloustutkimuksen selvitys laskee yli 800 miljoonan euron rahalliset tappiot.

”Pelkästään Vapolle energiaturpeen nopeutettu alasajo maksaa saamatta jäävinä kassavirtoina ja alaskirjauksina yli 200 miljoonaa euroa eli 6-7 aktiivihiilitehtaan investointiin tarvittavan määrän rahaa.”

Martikainen tuskailee poliittista päätöksentekoa asiassa. Vapo on pitkään vakuuttanut, että turpeen energiakäyttö laskee muun muassa päästökaupan vaikutuksesta ”luonnollisesti” niin, että hallitusohjelman tavoite vähintään puolittumisesta vuoteen 2030 mennessä täyttyy. Muun muassa Sitra ei kuitenkaan ole luottanut tähän kehityskulkuun.

”Ei auttanut turvealan todelliseen kulutukseen perustuneet lausunnot, ei energiaturpeen käyttäjien omat ennusteet. Vaikka alan sisältä todettiin, että energiaturpeen käyttö alenee alle puoleen jo vuoteen 2025 mennessä, niin budjettiriihi kaksinkertaisti turpeen veron ja kehitti vielä merkillisen lattiahintamallin takaamaan, että kyllä varmasti vähenee”, Martikainen kirjoittaa.

Martikaisen mukaan tuore tilastokeskuksen tilasto osoitti, että kuluvan vuoden tammi-syyskuussa energiaturpeen käyttö väheni 25 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

”Ja aleneminen kiihtyy. Eli puolittuminen tapahtuu paljon ennen vuotta 2025.”

Budjettiriihen päätöksen jälkeen on uutisoitu alan äkillisestä muutoksesta. Turpeen tuotanto on romahtanut ja lämmitysyhtiöt joutuvat nyt tuomaan Suomeen ulkomaista puuhaketta poltettavaksi turpeen sijasta. Tämä on hallituksen tahdon vastaista, ja ministerit ovat luvanneet etsiä puunpoltolle vaihtoehtoja.

”Alalla pelkäsimme, että energiaturpeen potkiminen aiheuttaa tuontihakkeen ryntäyksen Suomeen. Niin teki. Nyt näyttää siltä, että hakkeen tuonti kasvaa pari miljoonaa kuutiota. Suomessa menee hakkeeksi entistä enemmän sellupuuta ja järeämpääkin puutavaraa. Vaikka hallitusohjelmassa nimenomaan sanotaan, ettei energiaturpeen verotus saa johtaa jalostuskelpoisen ainespuun polttoon”, Martikainen kirjoittaa.

”Ja älkää vaan poliitikot sanoko, ettei teille kerrottu tänä vuonna etukäteen, mihin kiihdytetty energiaturpeen alasajo johtaa. Sitä saatiin, mitä tilattiin: lisää työttömiä, vähemmän verotuloja, alentunut huoltovarmuus, metsäteollisuudelle korkeammat kustannukset ja yrittäjille kohtuuttomat rahalliset tappiot.”

Martikaisen mukaan EU:n oikeidenmukaisen siirtymän rahastosta ei ole avuksi turvealan yrittäjille, vaikka ”innokkaimmat poliitikot” näin riemuitsivat.

”Nyt lait on nuijittu Brysselissä valmiiksi. Ei tule rahaa sieltä suoriin kompensaatioihin eikä investointeihin.”

”Tällä viikolla TEM ehdotti, että maksetaan yrittäjille romutuspalkkioita, jotta he tuhoavat tuotantokalusteensa. Ajatus lämmittää yhtä paljon kuin, jos koronan takia vailla keikkaa jääneelle orkesterille tai asiakkaita vailla jääneelle ravintolalle annettaisiin tikut ja sytytysnestettä ja sanottaisiin, että polttakaa soittimet ja ravintola pientä korvausta vastaan. Tuollainen tuki lämmittää todella vähän aikaa”, hän jatkaa.

Entä huoltovarmuus? Hallitukselta tulossa ”paketti”

Martikaisen mukaan energiaturvealalla on poliittisten päätösten aiheuttama hätä juuri nyt. Tämä on myös huoltovarmuuskysymys, hän korostaa.

”Noita urakoitsijoita on parin vuoden jälkeen enää hiukan enemmän kuin Marskin ritareita. Silloin on turha tulla seppeleen kanssa lohduttamaan ja pahoittelemaan huonoja päätöksiä. Tekoja tarvitaan nyt. Kun energiaturveala menee alas, menee samalla kuiviketurpeen tuotantokyky. Sekin on huoltovarmuusasia mm. Suomen maidon- ja lihantuotannon kannalta.”

Vielä suurempi huoltovarmuuskysymys on lämmityksen kannalta. Martikaisen mukaan Vapo pystyy vanhoilla varastoilla pitämään Suomen huoltovarmuudesta huolta pari vuotta.

”Mutta mitäs sen jälkeen? Ei ole talvella 2023 uusia teknologioita eikä pienydinvoimaloita maassa kaukolämpöä tuottamassa. Tämä on kylmä totuus. Toivottavasti talvi on lämmin.”

Hallitus on ryhtynyt toimiin huoltovarmuusongelman vastaamiseksi. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoi keskiviikkona, että hallitus on tuomassa alkuvuodesta eduskuntaan paketin, jolla ongelmaa pyritään ratkaisemaan.

”Hallitus tuo alkuvuodesta turvepaketin. Varmistetaan niin turpeen huoltovarmuus [ja] energiakäyttö kuin autetaan alalla työskenteleviä oikeudenmukaiseen siirtymään. Turvetta tarvitaan jatkossakin mm. kuivike (kotieläimet), kasvuturve (vihannekset), uudet innovaatiot esim. aktiivihiili”, Kurvinen kirjoitti Twitterissä.

Energiaturpeen myynnin osuus Vapon liikevaihdosta on laskenut voimakkaasti. Energiaturve tuottaa nyt yhtiölle liikevaihtoa reilut 100 miljoonaa euroa vuodessa, kun koko Vapo-konsernin liikevaihto on tänä vuonna yli 500 miljoonaa euroa.

Suomen valtio omistaa Vaposta 50,1 prosenttia.

