Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto on nostanut monia laajempia kysymyksiä niin uhrien auttamisesta, tietoturvasta kuin lainsäädännön kehittämistarpeista.

Asiaa käytiin läpi keskiviikkona hallituksen iltakoulussa, mutta varsinaisia laajempia päätöksiä ei tehty.

Pääministeri Sanna Marin (sd) pyysi keskustelun pohjalta sosiaali- ja terveysministeriötä koordinoimaan uhrien tukemista ja auttamista. Marinin mukaan tarvitaan välittömiä toimia uhrien tueksi ja avuksi.

Marin totesi, että jo nyt eri viranomaistahoja on koottu yhteen ja uhreille on jaettu laajasti tietoa siitä, mistä saa apua ja mihin voi ottaa yhteyttä, jos on ollut tietomurron kohteena ja omat henkilötiedot ovat päätyneet vääriin käsiin.

Keskusrikospoliisi on kertonut, että esitutkinta epäillyssä tietomurrossa jatkuu aktiivisena.

”Toivon mukaan tämä asia saadaan ratkaistua mahdollisimman pikaisesti ja uhrit saavat oikeutta ja tietenkin kaiken sen tuen ja avun, jota he tarvitsevat”, Marin sanoi.

Marin kertoi myös pyytäneensä liikenne- ja viestintäministeriötä koordinoimaan ja johtamaan työtä, joka käynnistetään kyberturvallisuuden ja tietosuojan parantamiseksi.

Marinin mukaan asiat menevät seuraavaksi kansliapäällikkökokoukseen, jossa kansliapäälliköt tulevat yhdessä katsomaan kokonaisuutena niin nykyisen lainsäädännön kuin lainsäädännön muutostarpeet.

Hallituksen neuvotteluun asia tulee, kun toimenpide-ehdotukset esimerkiksi tarpeellisista lainsäädäntömuutoksista ovat olemassa.

Marin toivoo ripeää etenemistä

Marin korosti, että kyse on laajasta kokonaisuudesta. Hän nosti esiin kysymykset henkilötunnuksen mahdollisesta muuttamisesta ja erilaisten omien tietojen, kuten luottotietojen, turvaamisesta.

”Jos tarvitaan lainsäädäntöuudistuksia esimerkiksi sosiaaliturvatunnuksen puolella, niin tämä työ ei varmasti käy aivan kädenkäänteessä”, Marin sanoi.

Hän kuitenkin toivoi asian etenevän ripeästi, jos muutoksia tarvitaan.

Henkilötunnuksiin liittyen on menossa laajempi kokonaisuudistus. Lyhyellä aikavälillä on tarkoitus katsoa tarjoaako nykylainsäädäntö välineitä Vastaamon tietomurron uhreille muuttaa henkilötunnusta vai tarvitaanko lainsäädäntömuutoksia.

Laaja kartoitus

Marin mukaan vain tähän yksittäistapaukseen ei voida keskittyä, vaan on mahdollista, että vastaavan kaltaisia tilanteita tulee tulevaisuudessakin.

”Meidän pitää nyt laajasti kartoittaa kaikki ne tarpeet, joita meillä on esimerkiksi lainsäädännössä tai hallinnon vahvistamisessa, siinä että näihin tapauksiin päästään helpommin käsiksi ja näitä voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä”, Marin sanoi.

Hänen mukaansa pitää tutkia, tarvitaanko valtionhallinnossa kenties isompia muutoksia.

Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että olisi selkeästi vaikkapa yksi vastuuministeriö kyberturvallisuuden, tietosuojan ja digiasioiden osalta.

Marin muistutti, että tällä hetkellä nämä asiat jakautuvat useille hallinnonaloille.

”Juuri tämänkaltaisessa tilanteissa, missä me nyt olemme, näemme kuinka hankalaa se on, että meillä on useita eri tahoja, joille tämä jakautuu.”

