Nämä Belgian ilmavoimien F-16 ja USAF:n F-15 kuvattiin Ämärin lentotukikohdassa Virossa helmikuun 1. päivänä 2022. Valmiudessa olevien hävittäjien määrä on Ukrainan sodan eskaloitumisen myötä lisääntynyt, mutta muutakin kalustoa liikkuu itäisessä Euroopassa varsin vilkkaasti.

Taistelukoneet. Nämä Belgian ilmavoimien F-16 ja USAF:n F-15 kuvattiin Ämärin lentotukikohdassa Virossa helmikuun 1. päivänä 2022. Valmiudessa olevien hävittäjien määrä on Ukrainan sodan eskaloitumisen myötä lisääntynyt, mutta muutakin kalustoa liikkuu itäisessä Euroopassa varsin vilkkaasti.

Taistelukoneet. Nämä Belgian ilmavoimien F-16 ja USAF:n F-15 kuvattiin Ämärin lentotukikohdassa Virossa helmikuun 1. päivänä 2022. Valmiudessa olevien hävittäjien määrä on Ukrainan sodan eskaloitumisen myötä lisääntynyt, mutta muutakin kalustoa liikkuu itäisessä Euroopassa varsin vilkkaasti.

Ukrainan sodan eskaloitumisen myötä sotilasilmailun määrä itäisen Euroopan taivaalla on entisestään kasvanut. Osa tästä lentoliikenteestä pitää turvallisuus- ja/tai informaatiovaikuttamissyistä päällä varsinkin siviilikoneista tuttua ADS-B-transponderia, joten kalusto on havaittavissa esimerkiksi Flightradar24:n, Planefinderin ja ADS-B Exchangen kaltaisilla verkkosivustoilla.

Alla pieni katsaus viime aikoina alueella liikkuneeseen kalustoon.

Kuva: Kuvakaappaus Flightradar24.com

Gulfstream S102B Korpen. Liikesuihku Gulfstream IV:n pohjalle rakennettu signaalitiedustelukone, joita Ruotsilla on kaksi kappaletta. Kalusto on palvellut Ruotsin ilmavoimissa vuodesta 1992, jolloin se korvasi aiemman ranskalaisvalmisteisen Caravelle-kaluston.

Kone partioi rutiininomaisesti Itämerellä Kaliningradin edustalla. Syyrian sisällissodan aikana se on operoinut ainakin RAF:n tukikohdasta Kyproksen Akrotirissa.

Tiedustelu. Ruotsalaisilla on takanaan pitkä historia Itämeren alueen ilmatiedustelussa. Kuva: Luc Willems/Wikimedia Commons (GFDL-1.2)

Tankkeri. Tämä Voyager-yksilö on spotattu Pohjanmeren päältä, mutta se operoi myös itäisessä Euroopassa. Kuva: Kuvakaappaus Flightradar24.com

Airbus KC2 Voyager. Royal Air Forcen ilmatankkaus/kuljetuskone, joka on rakennettu Airbusin matkustajakone A330-200:n pohjalle. Kotitukikohta Britannian Brize Nortonissa.

RAF:n mukaan tyypillisellä tehtävällä Voyager-tankkauskone kykenee kantamaan noin 60 tonnia polttoainetta, toimimaan viiden tunnin ajan ja palaamaan takaisin tukikohtaan noin 900 km:n päässä. Britit operoivat yhdeksää Voyager-konetta, Naton yhteiskäytössä niitä on viisi.

Loppulähestyminen. Voyager-tankkerikone laskussa Britannian Brize Nortoniin elokuussa 2020. Kuva: Mi News

Kuva: Kuvakaappaus Flightradar24.com

Boeing RC-135W Rivet Joint. Pitkän linjan signaalitiedustelukone, joka on ollut Yhdysvaltain ilmavoimien käytössä jo 1960-luvulta alkaen. Rivet Joint on rakennettu Boeingin sotilaskuljetuskone C-135:n pohjalle, joka taas on rakennettu Boeing 707:n prototyyppikone 367-80:n pohjalle.

Rivet Joint lentää maksimissaan 15 kilometrin korkeudessa, ja sen laitteisto sekä maksimissaan noin 30 hengen miehistö kykenee Yhdysvaltain ilmavoimien mukaan tuottamaan ”lähes” reaaliaikaista tiedustelutietoa ja -analyysia. Kone tarkkailee esimerkiksi tutkien ja elso-laitteiden signaaleita sekä radioviestintää.

Brittien ilmavoimien Rivet Joint -koneet ovat suhteellisesti ottaen uusia, sillä ne on modifioitu vanhoista yhdysvaltalaisista KC-135-ilmatankkauskoneista 2010-luvulla.

Yhdysvalloilla on 22 koneyksilöä, briteillä kolme.

Jenkit. Yhdysvaltalainen RC-135V/W Rivet Joint laskussa Kadenan lentotukikohtaan Okinawalla vuonna 2013. Kuva: HITOSHI MAESHIRO

Kuva: Kuvakaappaus Flightradar24.com

Boeing E-8C Joint STARS. Boeing 707:stä muokattu tiedustelu- ja johtokone, joka tarkkailee maajoukkojen liikkeitä nk. synteettisen aukon (SAR, synthetic aperture radar) tutkalla. SAR-tutka kykenee ottamaan erittäin tarkkoja ”valokuvia” taistelukentän tilanteesta.

Koneen pääsensori on sen eturungon alle sijoitettu kahdeksanmetrinen tutkakupu.

USAF:n virallisten tietojen mukaan antenni kykenee tarkkailemaan 120 asteen sektorilla noin 50 000 neliökilometrin alan, ja se havaitsee kohteita yli 250 kilometrin päästä. Koneella on myös jonkinlainen kyky tarkkailla hitaasti liikkuvia lentokoneita, helikoptereita sekä pyöriviä antenneja.

Ukrainan tilanteen kiristyessä aiempina kuukausina konetyyppi suoritti tiedustelulentoja myös itäisen Ukrainan yllä. Yhdysvalloilla on kaikkiaan 16 E-8C-konetta.

Tarkkailu. E-8C:n merkittävin tuntomerkki on sen rungon alaosan tutkakupu. Kuva: USAF/Wikimedia Commons (Public domain)

Kuva: Kuvakaappaus Flightradar24.com

Boeing KC-135T Stratotanker. Ilmatankkauskoneiden vanha sotaratsu on palvellut Yhdysvaltoja (ja liittolaismaiden koneita) viimeisen kuuden vuosikymmenen ajan. Konetyyppiä on USAF:lla, kansalliskaartilla ja ilmavoimien reservissä edelleen liki 400 kappaleen verran.

Koneiden käyttöikää on jatkettu useilla modernisointikierroksilla, esimerkiksi alkuperäiset moottorit on vaihdettu CFM Internationalin CFM56-sarjan voimanlähteisiin.

Yksi Stratotanker kuljettaa noin 90 tonnia siirrettävää polttoainetta.

Tankilla. Stratotanker ja F-15C-kalustoa Alaskassa 1999. Kuva: -

Kuva: Kuvakaappaus Flightradar24.com

McDonnell Douglas KC-10A Extender. Uudempi ilmatankkauskonetyyppi, joka kantaa mukanaan jopa 160 tonnin polttoainelastia. Suomalaisille tutusta McDonnell Douglas DC-10.stä muokattu KC-10A tuli käyttöön vuonna 1981. USAF operoi 51 koneyksilöllä. Niin Extender- kuin Stratotanker-kalustoa nähdään välillä Suomenkin taivaalla, kun Hornet-lentäjät harjoittelevat ilmatankkauksia.

Laskuun. USAF:n McDonnell Douglas KC-10A Extender RAF:n Mildenhallin tukikohdassa Britanniassa 2020. Kuva: Mi News

Kuva: Kuvakaappaus Flightradar24.com

Lockheed EP-3E Orion. Yhdysvaltain laivaston maatukikohdista operoitava tiedustelukone. Aiemmin puhtaana signaalitiedustelukoneena toiminut EP-3E on päivitetty nk. monitiedustelukoneeksi, eli radiotaajuisen tiedustelun lisäksi se tarkkailee ympäristöään myös ainakin kamerajärjestelmillä. Laivastolla on käytössään 12 koneyksilöä.

Valvonta. EP-3E-tiedustelukone Kadenan lentotukikohdassa Okinawalla 2004. Kuva: Hitoshi Maeshiro

Kuva: Kuvakaappaus Flightradar24.com

Beech RC-12X Guardrail. King Air B200 -potkuriturbiinikoneen runkoon rakennettu signaalitiedustelukone. Yhdysvaltain maavoimat on säännöllisesti operoinut osastoa Guardrail-koneita Liettuassa sijaitsevasta Siauliain lentotukikohdasta.

Rullaus. Guardrail-kone Glasgowin Prestwickin lentoasemalla 2013. Kuva: Jonathan Payne/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-2.0)

Kuva: Kuvakaappaus Flightradar24.com

Artemis. Edellämainitut Guardrail-koneet ovat lähestymässä käyttöikänsä päätöstä, ja Yhdysvaltain maavoimat etsii niille parhaillaan korvaajaa.

Projekti kulkee nimellä ARTEMIS (Airborne Reconnaissance and Target Exploitation Multi-Mission System), ja sen puitteissa asevoimien alihankkija Leidos on rakentanut Bombardier Challenger 650 -liikesuihkun pohjalle prototyyppikoneen, joka on viime aikoina kierrellyt Ukrainan liepeillä.

Kone on varustettu paitsi signaalitiedustelu- myös tutkalaitteistoilla, joilla se kykenee seuraamaan maajoukkojen liikkeitä E-8C:n tapaan.

Potkuriturbiineilla varustettuun RC-12X-kalustoon nähden ARTEMIS-suihkukoneella on etunaan pidempi toiminta-aika ja -matka sekä suurempi lentokorkeus.

Prototyyppi. ARTEMIS-tiedustelukone on toistaiseksi ainoa laatuaan. Kuva: US Army/Wikimedia Commons (Public domain)

Kuva: Kuvakaappaus ADS-B Exchange

Boeing E-3 Sentry (AWACS). Matkustajakone 707:stä modifioitu ilmavalvontakone, jonka selvin tuntomerkki on 9,1 metriä halkaisijaltaan olevam 1,8 metriä paksu ja rungon päältä 3,33 metrin korkeudessa sijaitseva tutka-antenni.

Virallisen tiedon mukaan AWACS-kone näkee ilmaliikennettä aina maan/vedenpinnasta stratosfääriin (yli 10 km) ja tutkan kantama on yli 375 km. Tutkajärjestelmä on myös hyvä erottelemaan muuten maakaikuihin sekoittuvia, matalalla lentäviä kohteita. Käytössä 31 kappaletta.

Valvoja. Puolustusliitto Naton E-3 Sentry -kone Brysselissä 2019. Kuva: STEPHANIE LECOCQ

Muutakin kalustoa toki on. Esimerkiksi tankkaus- ja valvontakoneiden lähistöllä liikkuu luonnollisesti Naton hävittäjäkoneita, vaikka ne eivät verkkopalveluissa näkyisikään. Niiden lisäksi ainakin USAF:n suuret B-52 Stratofortress -pommikoneet ovat viime päivinä heittäneet keikkaa itäisen Euroopan yllä.

Legenda. Lockheed U-2. Kuva: JEON HEON-KYUN

Kiinnostava yksityiskohta on, että torstaina aamulla Flightradar-palvelussa liikkui myös ilmeisesti Kyprokselta ilmaan noussut vakoilukoneiden veteraani U-2. Tiedossa ei ole, minne se suuntasi matkansa.

Miehittämättömästä kalustosta ainakin USAF:n RQ-4 Global Hawk -tiedusteludroneja on havaittu Ukrainan yllä ja lähistöllä alkuvuoden aikana.