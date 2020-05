Lentoyhtiö Finnairin kotimaan lentoja koskeva päätös saa osakseen kovaa arvostelua hallituksen ja elinkeinoelämän piiristä. Finnair vahvisti sunnuntaina huhut siitä, että Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan ei lennetä vielä kesän aikana.

”Kotimaan lentoliikenteen on jatkuttava heti kun koronatilanne sallii. On kyse saavutettavuudesta ja yritysten kilpailukyvystä.Tarvitsemme vientiyrityksiämme ja työpaikkoja enemmän kuin koskaan”, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kommentoi Twitterissä.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toivoo keskustelua Finnairin roolista maakuntien elinvoimatekijänä.

”On hyvä nähdä, että Finnair ei ole vain silta maailmalle vaan myös silta maan sisällä. Jos Finnair toteuttaa nämä aikomukset, se on hirveä isku maakuntien elinvoimalle ja yrittäjyydelle - ja outo kiitos siitä, että veronmaksajia tarvitaan yrityksen pelastamiseen”, hän tviittasi.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) korostaa lentoyhteyksien olevan Suomelle välttämättömiä ja muistuttaa myös, että Finnairin merkitys kansantaloudelle on suuri.

”On tärkeää, että niin kotimaassa kuin kansainvälisesti koronaviruksen leviäminen estetään ja pääsemme mahdollisimman nopeasti kohti normaalitilaa – myös lentoliikenteen osalta. Finnair on valtiolle strategisen intressin yhtiö. Lentoyhteydet ovat Suomelle välttämättömät ja yhtiön merkitys Suomen kansantaloudelle on suuri. Pidän tärkeänä sitä, että Finnair on valmis lisäämään liikennettä nopealla aikataululla kysynnän kasvaessa”, hän kommentoi Twitterissä.

Tuppurainen sanoo, että valtio pyrkii omalta osaltaan varmistamaan, että Suomessa on vahva lentoyhtiö myös tulevaisuudessa, kun poikkeusolojen jälkeen päästään palaamaan normaaliin aikaan.

