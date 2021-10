Talouden Nobel eli Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistoksi jakautuu tänä vuonna kolmen tutkijan kesken.

Berkeleyn yliopiston professori David Card on tehnyt perustavaa laatua olevaa tutkimusta työmarkkinoista, maahanmuutosta, koulutuksesta ja tasa-arvosta. Hän on syntynyt vuonna 1956 Kanadassa.

Toisen puolen palkinnosta jakavat Josh Angrist ja Guido Imbens työstä, jonka he ovat tehneet taloustieteen menetelmien kehittämiseksi.

Massachusetts Institute of Technologyn professori Josh Angrist on tutkinut etenkin kaupunkien taloutta ja koulutusta. Hän on on tunnettu kokeellisen tutkimuksen kehittämisestä. Hän on syntynyt Israelissa vuonna 1960.

Guido Imbens on alunperin hollantilainen ekonomisti, joka nykyään toimii Stanfordin yliopiston professorina. Hän on joukon nuorin, eli syntynyt vuonna 1963.

Turun yliopiston professori Mika Kortelainen kertoo viestipalvelu Twitterissä osanneensa odottaa kyseisten tutkijoiden Nobel-voittoa.

”Heidän ja muiden luonnollisia koeasetelmia kehittäneiden tutkijoiden tutkimus on muuttanut merkittävällä tavalla taloustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta 2000-luvulla”, Kortelainen kommentoi.

Viime vuonna palkinnon sai kaksi amerikkalaista huutokauppateorian tutkijaa. Suomalainen Bengt Holmström palkittiin vuonna 2016 yhdessä Oliver Hartin kanssa sopimusteorian tutkimuksista.