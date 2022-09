Energiayhtiö Fortum myy koko Uniper -omistuksensa Saksan valtiolle.

”Tilanne sekä Euroopan energiamarkkinoilla, että Uniperissa on vakava. Uniperin myynti on oikea ratkaisu ei vain Uniperille vaan myös Fortumille. Venäjän hyökättyä Ukrainaan kaasun rooli Euroopassa on muuttunut peruuttamattomasti ja sen mukana myös voimakkaasti kaasuun nojaavan liiketoimintamallin tulevaisuuden näkymät. Tässä tilanteessa pohja Fortumin ja Uniperin yhdistymiseltä putosi pois”, Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoo tiedotteessa.

Saksan valtio merkitsee Uniperin uusia osakkeita noin kahdeksalla miljardilla eurolla (1,70 euroa osakkeelta) ja Saksan valtion omistama pankki KfW myöntää tarvittaessa lisää siltarahoitusta, kunnes Uniperin osakepääoman korotus on toteutettu.

Saksan valtio hankkii kaikki Fortumin Uniper-osakkeet (1,70 euroa osakkeelta), yhteensä noin 0,5 miljardilla eurolla.

Osakepääoman korotuksen ja osakekaupan jälkeen Saksan valtio omistaa Uniperista noin 98,5 prosenttia.

”Osana sopimusta Fortumin Uniperille myöntämä 4 miljardin euron laina maksetaan takaisin ja Fortumin 4 miljardin euron emoyhtiötakaus vapautuu”, yhtiön tiedotteessa todetaan.

Järjestelyn ehtojen perusteella Uniperia ei enää yhdistellä Fortum-konserniin vuoden 2022 kolmannesta neljänneksestä lähtien, millä tulee olemaan positiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan.

Järjestely edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä ja Uniperin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen. Tällä hetkellä järjestely odotetaan saatavan päätökseen vuoden loppuun mennessä.

Tiedotteen mukaan osapuolet ovat myös sopineet, että mikäli Uniper aikoo myydä osan tai kaiken vesivoima- ja ydinvoimaliiketoimintansa Ruotsissa, Fortumilla on ensisijainen oikeus tehdä niistä ostotarjous vuoden 2026 loppuun saakka.

Kaupankäynti Fortumin osakkeella Helsingin pörssissä keskeytettiin tiistaina iltapäivällä.