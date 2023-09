Oikeuskanslerin päätöksen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotetutkimusta ja rokotussuosituksia koskeva kantelu ei johda toimenpiteisiin.

Saamiensa selvitysten perusteella oikeuskansleri pitää asianmukaisina käytäntöjä, joilla THL ja Kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä arvioivat virkamiesten ja ryhmän jäsenten esteellisyyttä.

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa esitettiin, että THL:n puolueettomuus vaarantuisi, koska se harjoittaa rokotetutkimustoimintaa samanaikaisesti, kun se antaa samoja rokotteita koskevia rokotussuosituksia. Kantelijan mukaan koronarokotteita koskeva tutkimus olisi mahdollisesti vaikuttanut siihen, ettei THL suositellut terveelle työikäiselle väestölle koronarokotteiden tehosteannoksia.

Lääketieteelliset perusteet

Oikeuskansleri toteaa, että rokotussuosituksille on olemassa lääketieteelliset ja kansanterveydelliset perusteet ja että tartuntatautien ja rokotteiden tutkiminen sekä niihin liittyvien asiantuntijasuositusten antaminen ovat THL:n lakisääteisiä tehtäviä.

”Intressiristiriitaa tutkimuksen ja suositusten välillä ei ole, sillä tutkimus voidaan toteuttaa ja julkaista rokotesuosituksista riippumatta. Yksittäinen henkilö ei myöskään voi antaa rokotesuosituksia. Rokotesuosituksille on joka tapauksessa olemassa lääketieteelliset ja kansanterveydelliset perusteella”, päätöksessä todetaan.

Oikeuskanslerin mukaan THL:n rokotetutkimus on kansanterveyden ja terveysturvallisuuden kannalta tärkeä tehtävä. Sitä koskevan tiedon on oltava mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää ja mahdollisia riskejä riippumattomuudelle on tärkeä tunnistaa.

Oikeuskansleri antoi tämän vuoden toukokuussa THL:lle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä tietopyyntöön vastaamisessa. Asia liittyi koronaohjeistukseen. Lisäksi oikeuskansleri saattoi THL:n tietoon käsityksensä viranomaisohjeiden valmistelun avoimuuteen ja tietopohjan perustelemiseen liittyvistä oikeudellisista seikoista

