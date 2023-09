Kadyrov on hallinnut muslimienemmistöistä Tšetšeniaa vuodesta 2007 saakka. Häntä on syytetty muun muassa vastustajiensa tappamisesta ja kiduttamisesta.

Ramzan Kadyrov. Kadyrov on hallinnut muslimienemmistöistä Tšetšeniaa vuodesta 2007 saakka. Häntä on syytetty muun muassa vastustajiensa tappamisesta ja kiduttamisesta.

Venäjään kuuluvan Tšetšenian tasavallan presidentin Ramzan Kadyrovin terveydentilasta on viime aikoina levinnyt runsaasti huhuja, joiden mukaan hän olisi vakavasti sairas tai jopa kuollut. Kadyrov on tunnettu brutaaleista toimintatavoistaan niin kotimaassaan kuin hyökkäyssodassa Ukrainaan.

Huhut lähtivät leviämään ukrainalaisen verkkojulkaisun Obozrevatelin artikkelista, jossa Ukrainan sotilastiedustelupalvelu GUR:n tiedottaja väitti Kadyrovin olevan kriittisessä tilassa. GUR ei ole virallisesti vahvistanut lausuntoa. Sanomalehti Novaja Gazeta on aiemmin raportoinut Kadyrovin kärsivän vakavasta sairaudesta, joka on tappava 30 prosentissa tapauksissa.

Asiasta kirjoittavan The Moscow Timesin mukaan Obozrevatel väitti myöhemmin tšetšeenidiasporaan kuuluvien lähteiden pohjalta, että Kadyrov olisi vajonnut koomaan useiden päivien ajaksi. Venäjänkielinen BBC huomauttaa, että tšetšeenidiasporalla viitataan yleensä Euroopassa asuviin tšetšeeneihin, joilla on tuskin pääsyä Kadyrovin terveydentilaa koskeviin tietoihin. Tilanne sekoittui entisestään kun tšetšeenialainen oppositiojohtaja Abubakar Jangulbajev väitti Kadyrovin kuolleen.

Huhujen paikkaansa pitävyyttä on kuitenkin kyseenalaistettu. Ukrainan sotilastiedustelu ei ole vahvistanut Obozrevatelille annettua lausuntoa, ja sivusto on päivittänyt julkaisuaan kertomatta siihen tehdyistä muutoksista. Myös Tšetšenian oppositioryhmissä on levinnyt ristiriitaista tietoa Kadyrovin tilasta.

Kadyrovin munuaisongelmista kirjoittanut Ekho Moskvy -radiokanavan entinen päätoimittaja Alexei Venedikov on sanonut X-palvelussa, ettei Kadyrovin ole vahvistettu palanneen heinäkuussa alkaneelta vuosilomaltaan. Tšetšenialainen oppositioliike Adatin kansanliike on kuitenkin kertonut Kadyrovin allekirjoittaneen syyskuulle päivättyjä lainsäädäntöpapereita, mitä hän ei olisi voinut tehdä ollessaan koomassa.

Kaksi päivää Obozrevatelin artikkelin jälkeen Kadyrovin Telegram-kanavalla julkaistiin kaksi videota tšetšeenijohtajasta kävelemässä ulkona. Ilman päivämäärää tehdyissä julkaisuissa kehotetaan menemään kävelylle ja hengittämään raikasta ilmaa, mikäli valheiden ja totuuden erottaminen toisistaan ei onnistu. Videoista on uutisoinut muun muassa brittiläinen The Times.

Mitä tapahtuu, jos Kadyrov kuolisi oikeasti?

Kaukasiaan erikoistunut tutkija Harold Chambers sanoo The Moscow Timesille, ettei Kreml todennäköisesti pystyisi peittelemään Kadyrovin kuolemaa. Tšetšenia on muslimimaa, jonka kulttuuriin kuuluu vainajan hautaaminen mahdollisimman nopeasti, vähintään kolmen päivän sisällä.

”Kadyrovin hautajaiset tulevat olemaan suuri tilaisuus. He voivat yrittää pitää ne medialta pimennossa, mutta he yrittivät samaa hänen poikansa häiden kanssa maaliskuussa ja videoita vuoti silti”, Chambers sanoo.

Kadyrovin paikan perisi todennäköisesti hänen 17-vuotias poikansa Ahmat, joka joutuisi kuitenkin odottamaan valtaannousuaan 21-vuotiaaksi saakka. Välissä Tšetšeniaa hallitsisi joku muu, mikä saattaisi aiheuttaa valtakamppailun maan poliittisen eliitin keskuudessa.

Tšetšenian epävakaus saattaisi horjuttaa merkittävästi presidentti Vladimir Putinin asemaa, sillä maan vakauttaminen pitkien sotien jälkeen on auttanut sementoimaan Putinin valtaa Venäjällä.