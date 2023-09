Luontoihminen. Mika Laurikainen kuvattiin Helsingin keskuspuistossa Laaksossa. Laurikainen on kolmannen polven helsinkiläinen, joka viihtyy perheensä kanssa luonnossa etenkin Kuusamossa ja Koillismaalla. ”Ystävien kanssa olemme olleet vaeltamassa Norjassa, ja seuraavaksi haaveena on mennä Urho Kekkosen kansallispuistoon. Teltassa yöpymisessä on jotain sanoinkuvaaamatonta.”

Kuva: petteri paalasmaa