Henry Ford oli suurliikemies, joka perusti yli sata vuotta sitten autoyhtiö Fordin. Yhtiön tunnuslause on Go Further, mene pidemmälle. Siitä voisi ottaa mallia myös suomalaiseen talouspoliittiseen keskusteluun, mukailtuna: ajattele pidemmälle.

Vuonna 1914 Ford ajatteli pidemmälle: hän päätti maksaa työntekijöilleen tuplasti enemmän palkkaa kuin muissa autotehtaissa ja lyhensi työaikaa yhdeksästä tunnista kahdeksaan.

Fordin päätös shokeerasi kansakuntaa. Kriitikot ennustivat, että palkankorotukset ajavat paitsi Fordin, myös muut autonvalmistajat vararikkoon ja Fordin työntekijät moraalikatoon yhtäkkisen vaurastumisen takia.

Toisin kävi. Ford maksoi enemmän, koska uskoi saavansa paremman työpanoksen työntekijöiltään ja koska työntekijöiden vaihtuvuus väheni.

Lyhyempi työviikko paransi tuottavuutta

Alkuviikosta uutisoitiin Britannian laajasta kokeilusta, jossa työntekijöiden työaikaa lyhennettiin viidestä neljään päivään palkkaa leikkaamatta. Kokeilussa oli mukana 61 työpaikkaa.

Tuloksena työntekijöiden poissaolot vähenivät ja työntekijät saivat aikaan hieman enemmän. Halukkuus pysyä samassa yrityksessä kasvoi. Siis pelkkää plussaa yrityksille.

Suurin osa yrityksistä aikoo jatkaa kokeilua ja kolmannes ottaa sen käyttöön pysyvästi.

SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen ehdotti, että Suomessakin kokeillaan samaa. Elinkeinoelämän keskusliitto tyrmäsi idean, koska väestö ikääntyy ja Suomea vaivaa työvoimapula.

Teknologia mahdollisti väestönkasvun

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn tarjoili yhden näkökulman talouskeskusteluun viikonloppuna Helsingin Sanomissa. Hän sanoi, että Suomen kansantalous on liian pieni kannattelemaan nykyistä hyvinvointivaltiota.

Rehn tasapainottelee leikkausten ja talouskasvun vahvistamisen välillä, mutta pitää leikkauksia välttämättöminä, koska väestö ikääntyy ja talouden kasvupotentiaali on vaatimaton.

Rehnin pääteesistä muistuu mieleen Thomas Malthus, joka 1800-luvun kynnyksellä esitteli väestöteoriansa, jonka mukaan ruoantuotanto asettaa rajat väestönkasvulle. Jos väestönkasvua ei hillitä, lopputuloksena on nälänhätä. Malthus jopa suositteli seksuaalista pidättäytymistä ja myöhäistä avioitumista väestönkasvun hillitsemiseksi.

Reilussa 200 vuodessa maailman väestö on kahdeksankertaistunut ja voimme vain naureskella Malthusin kaukonäköisyydelle ja heikolle uskolle teknologian ja kehityksen voimaan.

Enemmän rohkeita visioita

Haluammeko olla nykypäivän Malthus vai Ford? Tyydymmekö kansakuntana kituliaan talouskasvun vääjäämättömyyteen vai ajattelemmeko pidemmälle?

Ympärillä on vain rajoitteita: hupenevan luonnon resurssit, työikäinen väki vähenee. Haasteet lisääntyvät: työvoimapula ja kasvavat velat.

Vaikka helpotamme maahanmuuttoa ja lisäämme tukea lapsiperheille, työvoiman määrä tuskin kehittyy nopeasti ja merkittävästi suotuisaan suuntaan.

Tässä ajassa tarvitsemme nimenomaan rohkeita visioita ja kokeiluja.

Kukaan ei lakkaa huomenna käymästä töissä, vaikka muutamissa yrityksissä kokeillaan lyhyttä työviikkoa samalla palkalla. Jos kokeilu ei toimi, seuraavalla kerralla kokeillaan jotain muuta.

Miksi ei kokeilla? Saattaisiko tulos mullistaa jopa omaa ajattelua?

Kirjoittaja on Kauppalehden pääkirjoitustoimittaja.