Kriisien myötä valtio on velkaantunut tuntuvasti tällä vaalikaudella. Kaikki velkaantuminen ei ole kuitenkaan ollut kriisien tuomaa.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist RKP:stä kiistää Vaalivalvojien taloustentissä, että hallituspuolue RKP:n talouspoliittinen linja olisi olisi siirtynyt viime vuosina ”pari piirua vasemmalle”.

Katso taloustentti tästä (juttu jatkuu videon alla):

”Minun mielestäni RKP:n politiikka on sisällöltään ja arvoiltaan samanlaista kuin se oli aikaisemmin. Silloin kun RKP oli kokoomuslaisen pääministerin hallituksessa, niin silloin meitä arvosteltiin siirtymisestä oikealle. Tietysti hallituskokoonpanossa tehdään kompromisseja, näihin kompromisseihin vaikuttavat kaikki hallituspuolueet”, Blomqvist sanoo Vaalivalvojat-videohaastattelussa.

Julkisessa taloudessa on tunnetusti tuntuva kestävyysvaje. Valtiovarainministeriön tuoreen näkemyksen mukaan valtion budjetti on nykynäkymin vuosittain yli 10 miljardia euroa alijäämäinen lähivuodet.

RKP toteaa vaaliohjelmassaan, että rakenteelliseen alijäämään on puututtava ja velkaantuminen on saatava loppumaan.

Blomqvistin mukaan puhutaan miljardiluokan sopeutustarpeesta.

Blomqvist ei ota tarkkaa kantaa siihen, paljonko sopeutustoimista pitäisi olla menosäästöjä, paljonko veronkorotuksia ja kuinka paljon laskettaisiin rakennetoimien varaan.

FAKTAT Vaalivalvojat Vaalivalvojat on Kauppalehden, Uuden Suomen ja Talouselämän yhteinen juttusarja, jossa käsitellään eduskuntavaaleja helmikuun alusta huhtikuun vaaleihin asti. Vaalivalvojien juttuja ilmestyy kaikissa kolmessa lehdessä kolme kertaa viikossa. Sarjan osana muun muassa haastatellaan eduskuntaan valittujen puolueiden johtohenkilöt. Vaalivalvojat ovat vuonna 2023 Alberto Claramunt, Markku Huusko, Minna Karkkola, Olli Kuivaniemi, Jussi Kärki ja Soili Semkina.

Onko riski, että äänestäjän kuluttajansuoja vaarantuu, jos ennen vaaleja jätetään kovin laajaksi, missä suhteessa eri toimia euromääräisesti tehtäisiin?

Blomqvistin mukaan kukaan ei pysty vielä varmasti sanomaan, mitä ensi hallituskaudella tehdään, ja mitä on tarpeen tehdä.

”Mahdollisimman paljon panostuksia kasvuedellytysten luomiseen ja saadaan näin työllisyysastetta nostettua, mutta meillä on valmius lähteä esimerkiksi sellaisen ohjelman tekoon, jossa hallituskauden tai jopa yli hallituskauden sopeutetaan menopuolta”, Blomqvist vastaa.

”Ratkaiseva asia on hallitusohjelma”

Viime viikkoina on käyty paljon keskustelua siitä, mihin hallituspohjiin kukin puolue olisi valmis lähtemään.

Julkisuudessa on ollut esillä, olisiko RKP tarvittaessa valmis lähtemään myös perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen. Puolueen piiristä annetuissa vastauksissa on sävyeroja ollut. Blomqvist pitää RKP:n lähtemistä vaalien jälkeen samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa erittäin epätodennäköisenä.

”Kun lukee heidän vaaliohjelmaansa ja meidän vastaavia ohjelmia, niin siellä on kyllä isoja eroja. Meidän ja minun näkemys on, että käydään nyt vaalit ensin. Sitten katsotaan millainen hallitus on muodostumassa, ketä sinne kutsutaan tekemään hallitusohjelma. Ratkaiseva asia on hallitusohjelma”, Blomqvist sanoo.

Eli, ei ehdoton ei?

”Ei ehdoton ei”, Blomqvist vastaa.

LUE MYÖS: