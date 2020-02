Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on BBC:n mukaan vahvistanut Turkin avanneen rajansa Kreikkaan pyrkiville siirtolaisille. Erdoganin mukaan 18 000 ihmistä on jo ylittänyt rajan Eurooppaan ja lähipäivinä rajan yli on tulossa 25 000–30 000 pakolaista.

Turkin presidentti syyttää Euroopan unionia vuonna 2018 solmitun pakolaissopimuksen rikkomisesta.

”Me sanoimme kuukausia sitten, että jos tämä jatkuu näin, meidän on avattava ovemme. He eivät uskoneet meitä, joten me avasimme ovet eilen”, hän sanoi BBC:n mukaan.

Kreikka on vastannut ampumalla ihmisiä kyynelkaasulla Edirnen rajatarkastuspisteellä. Kreikka ilmoitti aiemmin lauantaina estäneensä 4 000 ihmisen tulon Turkista.

”Hallitus on valmis tekemään mitä vaan suojellakseen rajojaan”, Kreikan hallituksen edustaja Stelios Petsas kertoi BBC:lle.

Lue myös:

Suomessa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vaativat lauantaina, että EU:n tulee nopeasti perustaa ulkorajakeskuksia Kreikkaan.

Orpon ja Mykkäsen mukaan keskuksissa selvitetään siirtolaisten tarve turvapaikkaan sekä hoidetaan turvapaikka-asioiden käsittely, jotta apu ja resurssit kohdistuvat parhaiten hädänalaisille ihmisille.

Kokoomusedustajat vaativat myös määrätietoisia toimia Euroopan unionilta Kreikan rajalla.

”Vuoden 2015 tilanne ei saa enää toistua. Yhdenkään jäsenmaan ei pidä joutua turvapaikanhakijoiden määrän odottamattoman kasvun takia kohtuuttomaan tilanteeseen. Kreikkaa on autettava pakolaisten ja siirtolaisten vastaanottamisessa”, Orpo ja Mykkänen toteavat.

”Meidän on oltava oikeudenmukaisia niille, jotka tarvitsevat suojelua ja ankaria niille, jotka käyttävät tilannetta ja heikompiaan hyväkseen. Turvapaikkahakemusten käsittely on oltava nopea ja tehokas. Vapaan liikkuvuuden Eurooppa ilman sisärajatarkastuksia uhkaa jäädä kahdenkymmenen vuoden väliaikaiseksi kokeiluksi, jos EU ei kykene toimimaan. Mitä tekee EU ja Suomen hallitus”, he jatkavat.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kommentoi tilannetta perjantaina todeten, että Suomi on nyt paremmin varautunut turvapaikanhakijoihin kuin vuonna 2015.

”Suomen hallitus, sisäministeriö ja Euroopan unioni yhdessä seuraavat tilannetta, niin kuin aina mitä EU:n ulkorajoilla tehdään. Varautumissuunnitelmia on päivitetty ja monessa paikassa on uusia ohjeistuksia, eli olemme paremmin varautuneita. Tilanne on rauhallinen, enkä näkisi että Euroopassa on sen enempää huolta”, hän kommentoi Kalevalle.

Kaiken taustalla on tilanteen kiristyminen Turkin ja Syyrian välillä. Ainakin 33 turkkilaissotilasta kuoli ilmaiskussa Syyrian Idlibissä tällä viikolla.

Venäjä tukee Syyrian hallintoa yrityksessä ottaa Idlib haltuun oppositiojoukoilta. Toisaalta Venäjä on Turkin strateginen liittolainen, joskin kumppanien välejä on jo aiemmin koetellut vastapuolilla olo Syyrian konfliktissa. Syyrian pohjoisosiin syksyllä tunkeutunut Turkki tukee Syyrian oppositiota ja tekee yhteistyötä sen kanssa. Nyt Turkin ja Venäjän välien pelätään eskaloituvan sotilaallisesti entisestään.

Syyrian ja Turkin rajaseutujen pakolaisleireillä on noin miljoona pakolaista, joita alueen taistelut sekä heikot olot uhkaavat. He ovat joutuneet pakolaisiksi Venäjän tukemien Syyrian hallinnon joukkojen kaapattua alueita takaisin Syyrian oppositiolta. Lisäksi Turkissa on noin 3,6 miljoonaa syyrialaista pakolaista jo ennestään.

Lue lisää:

LUE SEURAAVAKSI: