Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat tänään tiistaina liittymispöytäkirjat Natoon puolustusliiton päämajassa Brysselissä. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja Suomeen jo palannut puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) järjestivät tiedotustilaisuuden asiasta.

Turkki puhutti edelleen tilaisuudessa, ja median edustajat esittivät kysymyksiä aiheesta.

”Suomi ei ole terroristeja majoittava maa. Haluamme nopeita toimia terroristeja vastaan, jos sellaisesta jotakuta epäillään”, Pekka Haavisto kommentoi Turkin terrorismivaatimuksia.

Hän muistuttaa, että muita kuin yhteisymmärrysasiakirjaan kirjattuja asioita ei ole sovittu. Haaviston mukaan myöskään yksittäisistä henkilöistä tai heidän luovuttamisestaan ei ole puhuttu.

Turkki on vaatinut, että Suomi ja Ruotsi palauttavat 73 ihmistä Turkkiin.

”Viranomaiset tekevät päivittäin töitä erilaisten terrorismiepäilyjen kanssa. Meillä viranomaiset ovat paneutuneet jo vuosia tähän työhön. Voin vahvistaa, että meidän allekirjoittamaamme dokumenttiin ei liity mitään listauksia tai henkilönimiä. Mistään sellaisesta ei ole tässä yhteydessä keskusteltu”, Haavisto sanoi.

Mistä luottamus Turkkiin kumpuaa?

Turkin uhkauksien ja myrskyisän hakemusprosessin jälkeen on herännyt kysymys, mistä luottamus Turkkiin kumpuaa tällä hetkellä.

Haaviston mukaan keskustelut monien Nato-jäsenmaiden kanssa ovat lisänneet luottamusta.

”Hyvin monet jäsenmaat kertovat Naton historiasta, että on ollut monenlaisia kommervenkkeja, joskus niissä on ollut osapuolena Turkki ja joskus joku muu maa. Tilannetta on Naton piirissä jouduttu ratkomaan ja aina on päästy lopputulokseen. Natohan on konsensusorganisaatio, mutta sen jäsenet myös sitoutuvat ihan sieltä Washingtonin sopimuksesta alkaen etsimään kompromisseja ja konsensusta. Tämä on järjestön luonne”, Haavisto kertoo luottamuksen perusteista.

”Sotilasliitossa luottamusta täytyy olla, kun ollaan sitouduttu esimerkiksi viidenteen artiklaan. Tässä järjestössä on vahva pohja ja sen varaan rakennetaan.”

Kaikkosen mukaan kaikille jäsenmaille on hyväksi, että Suomi ja Ruotsi tulevat mukaan.

”Uskon, että yhtenäisyys on myös Turkille tärkeää”, hän sanoi.

