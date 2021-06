Suomessa on käynnistynyt tutkimushanke rakennusmateriaalien PAH-yhdisteiden vaikutuksesta sisäilman laatuun. Sen tavoitteena on tarjota entistä luotettavampi malli korjaustarpeen riskinarviointiin.

Kaksivuotisen hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto, Vahanen Rakennusfysiikka Oy ja Työterveyslaitos.

Näiden lisäksi hankkeen ohjausryhmään osallistuvat Helsingin kaupunki, Turun kaupunki, Senaatti-Kiinteistöt, Museovirasto, Kiilto Oy sekä Valvira.

PAH-yhdisteitä, eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, saatiin sivutuotteena kivihiilen poltossa. Materiaali oli hyvin yleinen 1970-luvun lopulle saakka. Nykyään PAH-yhdisteet on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi aineiksi.

”Vaarallisuutta yliarvioiva tulkintatapa”

PAH-yhdisteitä on hyvin eri-ikäisissä vanhoissa taloissa. Materiaalia on käytetty kerrostaloissa jo 1800-luvulla vedeneristeenä maanvastaisissa rakenteissa. PAH-yhdisteitä löytyy myös kreosootista, jota on käytetty muun muassa ratapölkyissä ja sähköpylväissä.

PAH-yhdistepitoisten rakennusmateriaalien vaarallisuuden arviointiin käytetään Suomessa yleisesti PAH-yhdisteille annettuja vaarallisen jätteen raja-arvoja.

Tiedotteen mukaan nykyinen PAH-yhdisteiden vaarallisuutta yliarvioiva tulkintatapa on johtanut kaiken purkavaan toimintatapaan, jonka yleistymisellä saattaa olla merkittävä kansantaloudellinen vaikutus. Ajatuksena on, että jätteen vaarallisuuden arviointiin tarkoitetut raja-arvot eivät sovellu käytettäviksi rakennusten käytettävyyden arviointiin.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tuloksia, joiden perusteella voidaan muodostaa nykyistä luotettavampi malli rakennusten korjaustarpeen riskinarviointiin.