Kokoomus on esittänyt hallitukselle oman epäluottamuslauseensa epäonnistuneesta Uniper-politiikasta.

Kokoomus ei ole mukana muun opposition välikysymyksessä energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta. Siinä vaaditaan perussuomalaisten johdolla vastausta muun muassa siihen, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kotitalouksien sähkölaskujen kohtuullistamiseksi ja onko hallitus selvittänyt mahdollisuutta irtautua väliaikaisesti joko kokonaan tai osittain sähkön eurooppalaisesta yhteismarkkinasta. Oppositiopuolueet kysyvät myös, miksi ratkaisevaan Uniper-tapaamiseen osallistuttiin Suomesta pienellä tiimillä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) viittasi vastauksessaan muun muassa hallituksen linjaamaan energiapakettiin.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi, että Suomi on pelkästään tämän hallituskauden päätöksillä ”lahjoittanut muille EU-maille ainakin kuusi miljardia euroa erilaisten tulonsiirtopakettien myötä”, eikä luvussa ole mukana ”Fortumin kautta tapahtunut saksalaisten tukeminen”.

”Sama arvoton ja isänmaaton meno jatkuu. Kohta EU:sta tulee taas uusi ainutlaatuinen, tarkkarajainen, kertaluonteinen paketti yksinkertaisille allekirjoitettavaksi. Kuinka paljon, arvoisa hallitus ja kokoomus, ajattelitte tällä kertaa lahjoittaa suomalaisten veronmaksajien piikkiin menevää velkarahaa muille?” Purra näpäytti eduskunnassa tänään.

”Valtion omistajaohjauksen räikeät puutteet tulivat ilmi järkyttävällä tavalla. Koko järjestelmä on mietittävä uudelleen.”

Tästä syystä kokoomus ei ole mukana

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Kauma toteaa kokoomuksen haluavan puhua keinoista, jotka aidosti vaikuttavat sähkön hintaan ja jotka ovat realistisia toteuttaa tuhoamatta eurooppalaisia energiamarkkinoita.

”Kokoomus ei allekirjoittanut perussuomalaisten laatimaa välikysymystä. Meidän mielestämme se ei valitettavasti keskity olennaiseen”, Kauma totesi kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa tänään.

”Perussuomalaisten välikysymyksestä paistaa EU-vastaisuus ja ajatus yhteisten markkinoiden rikkomisesta. Suomalaiset eivät pärjää paremmin, jos suljemme sähkönsiirtoyhteydet Eurooppaan. Suomi on ollut ja tulee jatkossakin olemaan riippuvainen sähkön tuonnista kylminä pakkaspäivinä. Suomi hyötyy muun muassa norjalaisesta vesivoimasta säätövoimana.”

Kokoomus ei kuitenkaan Kauman mukaan ole vakuuttunut siitä, että hallitus ja pääministeri Marin tekivät kesällä kaikkensa suomalaisten kansallisvarallisuuden puolustamiseksi Uniperin kriisissä.

”Miksi pääministeri tyytyi hoitamaan asioita tekstiviesteillä, eikä hän hyödyntänyt arvovaltaansa matkustamalla Berliiniin puolustamaan suomalaisten veronmaksajien ja sijoittajien etua? Pääministeri ei keskeyttänyt kesälomaansa, vaikka Uniperin tilanteen ratkaisussa oli kyse miljardien kansallisesta intressistä”, Kauma kritisoi.

Kokoomus korosti puheenvuoroissaan, että kritiikki kohdistuu nimenomaan kesän tapahtumiin, joista Kauman mukaan syntyi vaikutelma, että Saksan puolelta neuvottelemassa olivat maan parhaat voimat, mutta Suomen puolelta ei.

”Suomalaisten veronmaksajien ja sijoittajien rahaa paloi miljoonia joka päivä, kun Saksan hallitus ja viranomaiset estivät Uniperia nostamasta kaasun hintaa tilanteessa, jossa kaasun markkinahinta oli noussut moninkertaiseksi. Surullisen tarinan lopputuloksena Suomen valtio, suomalaiset yksityissijoittajat ja eläkeyhtiöt menettivät miljarditolkulla rahaa”, Kauma sanoi.

”Suomi tarvitsee hallituksen, joka pystyy puolustamaan Suomen ja suomalaisten etuja energiakriisissä, sekä hoitamaan valtion omaisuutta vastuullisesti. Meidän mielestämme hallituksen näyttöjen perusteella näin ei nyt ole. Siksi esitän, että eduskunta toteaa, ettei hallitus enää nauti eduskunnan luottamusta.”

Näin vastaavat Marin ja Tuppurainen

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) ja pääministeri Marin toistivat useaan kertaan, että Uniper-neuvotteluissa vastakkain olivat Fortum ja Uniper sekä Saksan hallitus tai tarkalleen ottaen Saksan valtion virkamiehet.

”Ei siellä yhtiöiden neuvotteluissa vastapäätä olleet Saksan ministerit. Ei siellä ollut Olaf Scholz neuvottelemassa Fortumin kanssa, vaan siellä olivat virkamiehet, teknisen tason virkamiehet, jotka neuvottelivat yhtiöiden kanssa”, Tuppurainen sanoi viitaten Saksan liittokansleriin.

Kun Fortum pyysi apua neuvotteluihin valtion omistajaohjauksesta, Tuppurainen pyysi tapaamista saksalaisministeriltä.

”Minä pyysin tapaamista saksalaisen ministerin kanssa.”

Tuppurainen vieraili Berliinissä heinäkuussa ja kävi keskusteluja Uniperin tilanteesta Saksan hallituksen ministerin, liittokanslerinviraston kansliapäällikkönä toimivan Wolfgang Schmidtin ja liittokanslerin talous- ja EU-poliittisen neuvonantajan, valtiosihteeri Jörg Kukiesin kanssa.

Ministeri tapasi heinäkuussa myös muun muassa talous- ja ilmastoministeriön valtiosihteeri Udo Philippin, toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubachin ja valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Werner Gatzerin.

”He ottivat minut vastaan. Minä välitin heille Suomen valtion viestin.”

Tuppuraisen käsityksen mukaan Scholz on ottanut osaa neuvotteluihin vasta siinä vaiheessa, kun asiasta oli aika tiedottaa julkisuuteen.

Marin sanoi pitäneensä heinäkuussa kesälomaa, mutta käsitelleensä Uniper-kysymystä useina lomapäivinään. Ministerivaliokuntia on kokoontunut ja ministereille on toimitettu informaatiota, Marin kertoi.

Marin totesi olleensa kaksi kertaa viestein yhteydessä kesällä liittokansleri Scholziin.

”Nämä viestit on valmisteltu yhdessä omistajaohjasosaston kanssa”, Marin kertoi.

Viestien keskeinen sisältö on Marinin mukaan ollut tukea ministeri Tuppuraista, joka omistajaohjausministerinä vastaa yhtiöiden asioista.

Marin kertoi olleensa liittokansleriin yhteydessä myös syksyllä.

”Näidenkin osalta olen ollut yhteydessä liittokansleri Scholziin puhelimitse.”

Marinin mukaan syksyn neuvotteluratkaisu on sellainen, johon voidaan olla tyytyväisiä erittäin vaikeassa tilanteessa. Tilanne on toinen sen suhteen, että riskejä on näinkin mittavasti otettu.

”Siihen kukaan meistä ei voi olla tyytyväinen”, Marin sanoi.

Marin huomautti, että vuonna 2017 on ostettu yhtiö, joka on vahvasti kytköksissä venäläiseen tuontikaasuun. Tällä hän viittaa Fortumin Uniper-kauppaan.

”Silloin on otettu kohtuuttomia riskejä.”

