Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen ihmettelee, miksi apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen antoi ratkaisunsa Juha Sipilän (kesk) hallituksen sote-uudistukseen liittyvässä asiassa ”kaikessa hiljaisuudessa”. Ratkaisu julkaistiin oikeuskanslerinviraston verkkosivuilla tiistaina.

”Ratkaisua on odotettu valtiosääntöoikeudellisesti poikkeuksellisen tärkeänä ja sitä on valmisteltu oikeuskanslerinvirastossa noin vuoden verran. Onkin yllättävää, että ratkaisu julkaistiin kaikessa hiljaisuudessa. Tämä saattaa liittyä siihen, että ratkaisu ei ole oikeastaan mikään oikea ratkaisu vaan oikeusvaltion toiminnan näkökulmasta huolestuttava yritys lakaista kiusallinen asia maton alle, kun siihen on mahdollisuus”, Rautiainen kommentoi Perustuslakiblogissa.

Käsiteltävä asia liittyy Sipilän hallituksen sote-uudistuksen viimeisen viikon tapahtumiin eduskunnassa. Eduskunnan virkamiesten mukaan valtiovarainministeriö pimitti maakunta- ja sote-uudistuksen ratkaisevilla hetkillä eduskunnalta olennaisia tietoja. Kertomatta jääneet tiedot olisivat virkamiesten mukaan voineet johtaa lainmuutoksiin, jotka olisivat estäneet sote-uudistuksen toteutumisen.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan virkamiehen velvollisuus toimittaa eduskunnalle kirjallisia lisätietoja on tilannekohtainen. Valtiovarainministeriön antamien selvitysten perusteella apulaisoikeuskansleri katsoi, että valtiovarainministeriön virkamiehet eivät olleet hänen käsityksensä mukaan menetelleet tietojen ja selvitysten toimittamisessa eduskunnalle lain tai virkavelvollisuuksiensa vastaisesti. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan Sipilän hallituksen sote-valmistelijat eivät jättäneet eduskunnalle kertomatta asian käsittelyn kannalta merkityksellisiä tietoja, jotka olisivat poikenneet valiokunnalle aiemmin esitetyistä tiedoista, taikka muutoin olleet olennaisia.

Rautiaisen mukaan ratkaisu on oikeudellisesti kestämätön.

”Apulaisoikeuskanslerin näkemys on valtiosääntöoikeudelliselle kritiikille altis, sillä eduskunnan näkemys tietojen olennaisuudesta oli aivan toinen”, hän sanoo.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Sipilän hallituksen sote-uudistuksen rahoitusmallista kuultavana ollut Rautiainen viittaa perustuslain 47 pykälään, jonka mukaan eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvitsemansa tiedot, joita se ei nyt siis saanut.

”Eduskunnan asemasta ylimpänä valtioelimenä johtuu, että valtioelinten välisestä valtiosääntöisestä suhteesta tarpeellisuuden arviointi kuuluu eduskunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Vain eduskunta voi määrittää sen, mikä on eduskunnan valtiopäivätoiminnan kannalta olennaista eikä kukaan muu saa päättää siitä eduskunnan puolesta. Niinpä myöskään apulaisoikeuskansleri tai muu laillisuusvalvonta ei siten voi määrittää sitä, mitä tietoa eduskunta katsoo tarvitsevansa”, Rautiainen katsoo.

Hän linjaa, että apulaisoikeuskanslerin ratkaisusta on syytä käydä yhteiskunnallista keskustelua.

”Pelissä ei ole enempää tai vähempää kuin kansanvaltaisuus ja vallanjako sekä niiden kautta koko oikeusvaltio.”

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisuista ei voi valittaa. Perustuslakivaliokunta voi kuitenkin puuttua ratkaisuun, kun oikeuskansleri esittelee vuosittaisen kertomuksensa.

