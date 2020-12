Perussuomalaiset vaati torstaina eduskunnassa kansanäänestyksen järjestämistä Euroopan unionin elvytyspaketista, joka on luotu koronakriisin talousvaikutusten haittojen keventämiseksi. Kansanäänestysvaatimus oli esillä sekä kyselytunnilla että asiaa käsittelevän kansalaisaloitteen lähetekeskustelussa.

Perussuomalaiset katsoo, että elpymispaketti ”on jälleen muuttamassa käsitystä EU:n perussopimuksista, joiden on tähän asti ajateltu estävän unionin yhteisen lainanoton”.

”Perussopimusten hengen vastaisen soveltamisen ei kuitenkaan voida katsoa olevan suomalaisen demokratian kannalta hyväksyttävää, vaikka EU:n tasolla sille nähtäisiinkin oikeutus. Elpymispaketti muuttaa EU:n luonnetta peruuttamattomasti kohti velkaunionia ja yhä tiiviimpää integraatiota”, kansanedustaja Sanna Antikainen (ps) sanoi esittelypuheenvuorossaan.

”Siksi mukanaolo elpymispaketissa vaatii sitä, että kansalaiset saavat näissä olosuhteissa päättää, ollako mukana, vaiko ei. Siksi Suomessa tulee järjestää kansanäänestys, jossa kansalla on mahdollisuus osoittaa, tuleeko Suomen lähteä mukaan esitettyyn EU:n yhteiseen elpymispakettiin.”

Perussuomalaiset eivät usko, että elvytyspakettiin sisältyvä EU-maiden yhteinen velanotto pysyisi kertaluonteisena käytäntönä, kuten hallitus vakuuttaa. Myös ekonomistit ovat epäilleet, että yhteisvelkaa voidaan päätyä ottamaan jatkossakin.

Perussuomalaiset viittasivat keskustelussa useasti vuoden 1994 kansanäänestykseen Suomen EU-jäsenyydestä.

”Keskeisin peruste tämän kansanäänestyksen tarpeelle on se, että puhutaan kauaskantoisesta ja periaatteellisesti erittäin merkittävästä asiasta, EU:n suunnanmuutoksesta ja rakenteellisesta muutoksesta, josta ei äänestetty vuonna 94. Ja kun tätä eduskuntaa valittiin vaaleissa, niissäkään vaaleissa ei käyty keskustelua tällaisesta asiasta”, sanoi kansanedustaja Jani Mäkelä.

Hallituksen vastaus

Hallitus on kyseenalaistanut yhteisvastuusta ja yhteisestä velasta puhumisen, sillä Suomen vastuut elvytyspaketista on rajattu maksimissaan 13 miljardiin. Kokonaisuudessaan elvytyspaketti on 750 miljardin euron kokoinen.

Hallitus ei aio esittää kansanäänestyksen järjestämistä. Hallitusriveistä viitattiin vaaleilla valitun eduskunnan valtaan ja vastuuseen sekä siihen, että elvytyspakettia on perusteellisesti käsitelty eduskunnassa.

”Meillä on tässä salissa 200 kansanedustajaa, jotka Suomen kansa valitsee joka neljäs vuosi, ja tässä on se kansan ääni ja kansan valta”, sanoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.).

”On erittäin tärkeätä, että kansalaisia kuunnellaan ja keskustelua käydään, ja Suomessa kansalaisten mielipiteen vaalien välillä muodostaa eduskunta. Eduskuntaa edustaa suuri valiokunta silloin, kun Euroopan unionin asioista päätetään. Kun heinäkuussa päämiehet ovat sopineet siitä, että perustamme tällaisen kertaluontoisen ja määräaikaisen elpymisrahaston, tämä mandaatti on saatu suurelta valiokunnalta, ja tältä osin kansanvalta on toteutunut”, eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi kyselytunnilla.

Oikeusministeri Henriksson muistutti, että kansanäänestykset ovat Suomessa hyvin harvinaisia: niitä on toistaiseksi järjestetty kaksi. Lisäksi kansanäänestys on aina vain neuvoa-antava tapahtuma.

EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketti Suomi saa elpymisvälineestä sen kolmen voimassaolovuoden aikana arviolta 3,2 miljardia euroa, kun Suomen maksuosuus puolestaan on 6,6 miljardia. Tämä tekee elvytyspaketin nettohinnaksi suomalaisille 3,4 miljardia euroa.

”Eduskunta on käsitellyt EU:n elpymispakettia huolellisesti. Sitä on käsitelty täällä useita kertoja, ja esimerkiksi tiistaina täysistunnossa käytiin keskustelua hallituksen kestävän kasvun ohjelmasta. Eduskunnan valiokunnat käsittelivät Suomen neuvottelukantaa valtioneuvoston kirjelmien pohjalta ennen huippukokousta kesällä, suuri valiokunta on myös sen jälkeen keskustellut asiasta monta kertaa, ja eduskunnan kannan neuvottelujen eri vaiheissa päätti suuri valiokunta”, ministeri Henriksson kertasi.

”Elikkä eduskunta on se, joka tässä on keskeisessä roolissa. Eduskunnan pitää myös kantaa vastuuta. Kaikki päätökset, mitä eduskunnassa tehdään, eivät ole helppoja, mutta tällaisessa asiassa on kyse myös siitä, haluaako Suomi olla EU:ssa mukana, halutaanko löytää ratkaisuja tähän vaikeaan tilanteeseen, missä me olemme, haluammeko löytää niitä ratkaisuja, jotka myös meidän vientivetoiselle maallemme ovat todella tärkeitä.”

Henrikssonin mielestä ”tällaisessa tilanteessa vastuun kantaa tämä eduskunta, ja sitä ei voi sysätä kansalaisille”.

”Katsoisin, että nyt olisi syytä keskustella siitä, minkälainen se vastuu on, mikä meillä jokaisella kansanedustajalla on, eikä huutaa kansanäänestysten perään. Se ei ole tässä asiassa ratkaisu.”

”Meidät kansanedustajat on tänne eduskuntaan valittu tekemään näitä päätöksiä, ja meillä on vastuu näitä asioita käsitellä ja näistä asioista päättää”, linjasi myös pääministeri Sanna Marin (sd).

Ministeri Tuppurainen (sd) kiisti väitteen, että EU olisi elpymisvälineen luomisen myötä muuttunut perustavanlaisesti ”joksikin toiseksi kuin mitä se oli silloin, kun teimme kansanäänestyksen unionin jäsenyydestä 90-luvulla”.

”Ei nyt sentään. Tämä ratkaisu, jolla tämä elpymisväline perustetaan, menee ihan nykyisten EU:n olemassa olevien perussopimusten puitteissa”, Tuppurainen painotti.

”Tämä perustuu unionin artikloissa perussopimuksessa olevaan solidaarisuuslausekkeeseen 122, joka lähtee siitä, että esimerkiksi luonnonkatastrofin iskiessä jäsenmailla on velvollisuus auttaa toisiaan, ja sillä perusteella on tämä elpymisrahasto luotu. Eli perussopimuksia noudatetaan, liittovaltiota ei tule. Tämä huoli voidaan hälventää”, ministeri vakuutteli.

”Ja mitä tulee tähän yhteisvastuulliseen velkaan, niin mitään yhteisvastuuta tällä ratkaisulla ei synnytetty – päinvastoin, Suomen aloitteesta kunkin jäsenmaan vastuut kuvattiin poikkeuksellisen tarkkarajaisesti.”

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) ihmetteli perussuomalaisten ”alistumista” ajatukseen yhteisvelasta ja pysyvästä mekanismista.

”Minä en ymmärrä ollenkaan sitä, miten te alistutte siihen, että tämä on jonkunlainen avaus liittovaltioon. Minusta semmoiseen ajattelutapaan ei pidä alistua, koska ei tässä ole kyse siitä. Suomelle tämä on kertaratkaisu, ja me pidämme siitä tulkinnasta kiinni”, Vanhanen sanoi.

”Hallituksen mielestä tämä on kertaratkaisu, ja piste.”

Hallituspuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen nosti esiin, että yksikään EU-maa ei näillä näkymin ole järjestämässä kansanäänestystä elvytysrahastosta. Hän muistutti myös elvytyspaketin keskeisestä perustelusta Suomen kannalta: Suomen talous on riippuvainen viennistä, ja paketti tukee myös Suomen viennin kannalta keskeisten maiden taloutta.

”Lisäksi pitää huomioida, että tämä elvytysrahasto on osa koko EU:n tulevaa budjettikautta. Siihen on kytketty myös Suomen saamat maataloustuet, Suomen saamat koheesio‑ ja aluetuet, ja niissä saavutettiin tämän elvytysrahaston takia erittäin hyvä neuvottelutulos. 6 prosenttia kasvavat Suomen saamat maataloustuet, ja 2 miljardia tulee koheesio‑ ja aluerahaa”, Kurvinen kehui hallituksen neuvottelutuloksia.

Kristillisdemokraatit kannattivat kansanäänestystä

Perussuomalaiset sai vaatimuksilleen tukea oppositiokumppani kristillisdemokraateilta. Puheenjohtaja Sari Essayah vastasi ministeri Henrikssonille.

”Kysymyshän kansanäänestyksessä on perimmiltään siitä, että kansalta haetaan legitimiteetti niille päätöksille, mitä ollaan tekemässä, ei suinkaan siitä, etteikö tässä talossa uskallettaisi itse tehdä päätöksiä. Sen tähden mietin myöskin siltä kannalta, että tämä kansalaiskeskustelu, jota hallitus itsekin peräänkuulutti, jäi todellakin käymättä tämän asian ympäriltä. Siksi katson, että tässä kansalaisaloitteessa on minusta perustetta pohtia sitä, eikö Suomessa nyt, kun EU on muuttunut tyystin toisentyyppiseksi kuin mihin ollaan liitytty, olisi hyvä kysyä kansalaisilta, onko tämä on oikea suunta”, Essayah esitti.

