SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta kirjoitti viime viikolla blogikirjoituksessaan osakesäästötilistä ja verotuksesta.

Kaukorannan mukaan viime vuosina on luotu keinoja lykätä pääomatulon verottamista.

”Tämä kehitys näyttää jatkuvan, kun esimerkiksi keskusta ja kokoomus haluavat laajentaa osakesäästötilin mahdollistamaa verotuksen lykkäysetua lisäämällä siihen uusia sijoituskohteita ja nostamalla sijoitettavan summan kattoa”, Kaukoranta kirjoittaa.

Kaukorannan mielestä ongelmaa ei juuri olisi, jos kyse olisi vain verotuksen ajoittumisesta.

”Veron lykkääntyminen voi kuitenkin usein jäädä pysyväksi. Näin käy, jos ennen omaisuuden myyntiä ihminen muuttaa pois Suomesta tai antaa sen lahjaksi tai perinnöksi. Verosuunnittelusyistä tapahtuva muutto on tietysti harvinaista, mutta omaisuuden antaminen lahjaksi tai perinnöksi on niin yleistä, että sen vaikutus arvonnousun verottamiseen on otettava huomioon.”

Kaukoranta kirjoittaa blogissaan arvionsa siitä, miten osakesäästötilin verotus toimii.

”Jos esimerkiksi osakesäästötilin arvo on noussut 40 000 eurosta 100 000 euron arvoiseksi, niin osakesäästötiliä purkaessa luovutusvoitosta maksettava pääomatulovero olisi 18 000 euroa. Tältä verolta välttyy, jos sijoituksen jättää perinnöksi tai antaa lahjaksi myymättä sitä ensin itse.”

Muun muassa SAK:n tili ja SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta jakoivat Kaukorannan blogia Twitterissä.

”On löydettävä ratkaisu, jolla voidaan varmistaa tiivis veropohja ja pääomien tuoton johdonmukainen verottaminen. Ilkka Kaukorannan tärkeä teksti veroista”, Eloranta kirjoitti päivityksessä.

Laissa lahjoituskielto

Erikoiseksi Kaukorannan väitteen tekee se, että osakesäästötiliä koskevassa laissa on lahjoituskielto.

”Osakesäästötilillä olevia varoja ei voi lahjoittaa osaksi tai kokonaisuudessaan. Kiellon vastainen lahjoitus rinnastuu varojen nostamiseen tililtä”, kerrotaan laissa osakesäästötilistä.

Verohallinnon mukaan Kaukorannan blogissa on virhe, koska arvonnousuun kohdistuvaa verotusta ei ole mahdollista välttää lahjoittamalla osakesäästötiliä.

”Lain mukaan osakesäästötiliä ei voi lahjoittaa, mutta jos joku lahjoittaa se rinnastuu varojen nostamiseen. Jos joku päättäisi lahjoittaa, hänelle tulisi ensin tuloveroseuraamukset ihan normaalisti ja saajalle tulisi lahjaverot. Kyseessä ei olisi missään tapauksessa järkevä toimi”, Verohallinnon johtava asiantuntija Taneli Lallukka kertoo.

Kun osakesäästötilin säästäjä kuolee, ilmoitetaan rahat ja osakkeet normaalisti perukirjalla.

”Osakesäästötili ikään kuin lakkaa kuoleman johdosta. Jos osakkeita sitten annetaan perillisille, niistä menee perintövero. Perintöverotusarvo on hankintameno. Jos perillinen myy osakkeet myöhemmin, kuoleman jälkeinen arvonnousu tulee tuloverotuksen piiriin.”

Lallukan mukaan verotuksesta on mahdollista joissain tapauksissa päästä eroon maasta muuttamisella.

”Jos muuttaa valtioon, jonka kanssa Suomella on verosopimus ja se verosopimus estää tulon verottamisen Suomessa, silloin siitä on mahdollista päästä eroon.”

Myöntää virheen

Kaukoranta myönsi tehneensä virheen blogissaan lahjan antamisen osalta, kun Talouselämä otti häneen yhteyttä.

”Tuossa kohtaa blogissa on harmillinen virhe. Lahjaksi antaminen ei ole osakesäästötilin kohdalla mahdollinen. Olin käyttänyt sitä konkreettisena esimerkkinä tästä isommasta ilmiöstä, mutta tuo lahjaksi antaminen ei tosiaan sitä koske, vaikka se liittyykin tähän ilmiöön laajemmin”, Kaukoranta kertoo.

Kaukoranta kertoo korjaavansa blogistaan virheellisen tiedon.

”Sinänsä tuo virhe ei blogin olennaista sisältöä tai viestiä mielestäni muuta tai vesitä, koska osakesäästötilin kohdalla arvonnousua koskevan pääomatuloveron voi tosiaan välttää antamalla sen perinnöksi ja toisaalta tuo lahjaksi antaminen toimii useimpien muiden sijoitustuotteiden kohdalla.”

Vuoden 2020 alussa käyttöön tulleen osakesäästötilin sisällä voi ostaa ja myydä pörssiosakkeita niin, ettei tarvitse maksaa veroa yksittäisistä myynneistä. Osinkoja ja korkotuloja ei veroteta, kun ne tulevat osakesäästötilille. Osakesäästötilin tuotto verotetaan vasta, kun sieltä nostaa varoja.

Osakesäästötilille voi siirtää maksimissaan 50 000 euroa. Tilin sisällä omistusten arvo voi kasvaa suuremmaksi, eikä raja vaikuta tähän.