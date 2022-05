Eduskunnassa käsitellään valmiuslain muutosehdotusta, jonka on tarkoitus parantaa Suomen reaktiokykyä hybridiuhkiin.

Perustuslakivaliokunnan mukaan nykyinen, vuonna 2012 voimaan tullut valmiuslaki on säädetty poikkeuslakina, eikä valmiuslain muutos ole nytkään säädettävissä tavallisena lakina. Se voidaan kuitenkin säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä niin sanottuna kiireellisenä poikkeuslakina.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Petteri Orpo on esittänyt, että valmiuslain pikaisen käsittelyn varmistamiseksi koolle kutsutaan parlamentaarinen ryhmä. Tapaamisessa haettaisiin ratkaisuja ja selvyyttä siihen, miten hallitus aikoo asian kanssa edetä.

Kristillisdemokraatit kannattaa Orpon ehdotusta

Toisen oppositiopuolueen, kristillisdemokraattien tänään julkaiseman tiedotteen mukaan puolueen puheenjohtaja Sari Essayah kannattaa Orpon esitystä.

”Kannatan Orpon esitystä. Lisäksi näen tärkeänä, että samassa yhteydessä käydään läpi myös rajavartiolain muutokset, jotta eduskunnalla on käsissään hybridivaikuttamiseen mahdollisimman tehokkaasti puuttuva lainsäädännön kokonaisuus”, Essayah sanoo.

Essayahin mukaan hallituksen muutosehdotukset valmiuslakiin ja rajavartiolakiin ovat sekava kokonaisuus, ja hän vaatii, että muutokset on käytävä läpi kokonaisuutena.

”Kahdessa eri ministeriössä valmistellut lait, joilla pyritään vaikuttamaan samaan vakavaan turvallisuusuhkaan ulkorajoilla eivät muodosta selkeää kokonaisuutta. Kuitenkin ulkorajojemme turvaaminen hybridivaikuttamiselta pitäisi olla kiireellisesti voimaan saatava muutos lainsäädännössämme” Essayah sanoo.

”Rajavartiolain muutoksissa on kyse normaaliolojen lainsäädännöstä, eli esimerkiksi kiinteistön tai ajoneuvon käyttöönotto ei vaatisi poikkeusoloja tai valmiuslakia. Poikkeusolojen valmiuslain ja normaaliolojen rajavartiolain pitäisi kuitenkin olla synkroniassa eli valmiuslain valtuudet alkavat siitä, mihin ne rajavartiolaissa loppuvat”, Essayah muistuttaa.

Kritiikkiä myös muualta

Myös perussuomalaiset on kritisoinut valmiuslakiin tehtyjä muutosehdotuksia. Se haluaa lakiin mahdollisuuden turvapaikkahakemusten vastaanottamisen keskeyttämiseen.

HS:n mukaan puolueen puheenjohtaja Riikka Purra haluaa pykälät kuitenkin ensisijaisesti normaalilainsäädäntöön, koska valmiuslain käyttöönottokynnys on niin korkea.

Perussuomalaiset on ilmoittanut, että puolue aio hyväksyä valmiuslain muutoksen julistamista kiireelliseksi, mikäli lakiin ei saada puolueen toivomia pykäliä turvapaikkahakemusten vastaanottamisen keskeyttämisestä.

Myös perustuslakivaliokunta näkee ongelmia valmiuslain muutoksessa. Se on todennut, että valmiuslakiin ehdotettu uusi poikkeusolomääritelmä on liian laaja, ja sen soveltamisala on jossakin määrin epämääräinen.

