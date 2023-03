Kokoomuksessa ja perussuomalaisissa vastustetaan komission ehdotusta rakennusten energiatehokkuusdirektiiviksi, johon liittyvästä kannasta EU-parlamentti äänesti tiistaina.

Asiasta linjaavat kokoomuksen kansanedustaja, ex-ministeri Sanni Grahn Laasonen ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.

Puoltava kanta voitti parlamentissa, ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) oudoksui sitä, miten osa Suomen europarlamentaarikoista äänesti. Keskustan linja pakkoremontteihin on Saarikon mukaan kielteinen ja asiasta oli yksimielisyys myös muutoin.

”Hallituksella ja eduskunnalla oli hyvin yhtenäinen ja selkeä kanta yli puoluerajojen, että Suomen näkökulmasta EU:ssa kaavailtu yksityiskohtainen ja byrokraattinen sääntely, joka menee suomalaisten koteihin, ei ole kannatettava. Me olimme tästä Suomena yksituumaisia aina tästä direktiivistä vastannutta ympäristöministeriötä myöten”, Saarikko sanoi tiistaina toimittajille Brysselissä Iltalehden mukaan.

Direktiivi käsitellään vielä jäsenmaiden neuvoston ja parlamentin välisissä neuvotteluissa.

Asuinrakennusten olisi saavutettava vähintään energiatehokkuusluokka E vuoteen 2030 mennessä ja energiatehokkuusluokka D vuoteen 2033 mennessä asteikolla A–G, jossa G vastaa 15 prosenttia jäsenvaltion kansallisen rakennuskannan energiatehokkuudeltaan heikoimpia rakennuksia.

EU-jäsenmaille ei tehdä yhteistä asteikkoa, vaan kullekin maalle luodaan kansallinen taso.

Myös Kuntaliitto on kauhistunut EU:n suunnitelmasta, joka tulisi kalliiksi Suomessa.

”Me olemme yrittäneet lobata asiaa yli vuoden, mutta kukaan ei ole ollut kiinnostunut. Kustannukset ovat kuntapuolelle aivan järjettömät”, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

”Valiokunnat tyrmäsivät, mitä teki hallitus?”

Kokoomus kritisoi hallitusta jälleen EU-vaikuttamisen laiminlyönnistä. Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Grahn-Laasonen peräänkuuluttaa Suomelta aktiivisuutta jatkoneuvotteluissa. Hänelle on epäselvää, onko hallitus toiminut Brysselissä ”usealla äänellä yhden selkeän kannan sijaan". Aikaisemmin vastaavaa kritiikkiä esitettiin EU:n ennallistamisasetuksesta.

”Suomalaisten arki on jo kallista eikä Suomessa ole totuttu tuhlaamaan energiaa. Siksi kustannustehottomat pakkoremontit on estettävä. Direktiivin velvoitteet aiheuttaisivat sellaisenaan kotitalouksille miljardien lisäkustannukset uusien energiaremonttien vuoksi. Eduskunnan valiokunnat tyrmäsivät esityksen, mutta mitä hallitus on tehnyt Brysselissä Suomen linjan ja etujen ajamiseksi? Miksi Suomen ääni ei kuulu EU:n päätöksenteossa?” Grahn-Laasonen ihmettelee tiedotteessa.

Hänen mukaansa komission esitys tarkoittaisi käytännössä ensi vaiheessa siirtymää energialuokka G:stä luokkaan F ja myöhemmin edelleen energialuokkaan E. VTT:n arvion mukaan direktiivin vaatimukset tulisivat koskemaan 35 prosenttia Suomen rakennuskannasta, Grahn-Laasonen huomauttaa. Hänen mukaansa direktiivi voi pahimmillaan johtaa jopa rakennusten ennenaikaiseen purkamiseen tai tarpeettomiin korjauksiin rakennuksissa, joita ei enää edes käytetä.

”Tässä ei ole mitään järkeä ympäristön eikä talouden kannalta”, Grahn-Laasonen sanoo.

”Direktiivin tavoitteisiin eli energiatehokkaisiin rakennuksiin pitäisi pyrkiä kansallisen lainsäädännön keinoin, koska rakennuskanta on hyvin erilainen jäsenmaasta riippuen. Se mikä toimii Ranskassa tai Saksassa, ei välttämättä toimi meillä mm. poikkeavan ilmaston takia. Siksi jäsenmaiden on voitava itse päättää parhaista keinoista energian säästämiseen.”

PS-ryhmyri väläyttää jippoa

Perussuomalaisten eduskuntaryhmää johtava Ville Tavio linjaa, että seuraavan hallituksen ei tule hyväksyä EU:n pakkoremontteja. Hänen mukaansa direktiivi uhkaa pakottaa jopa kahden miljoonan suomalaisen kodit ennenaikaisiin korjauksiin entistä tiukempien energiatehokkuusvaatimusten takia.

Tavio huomauttaa, että vaikka EU velvoittaisi remontteihin, Suomessa voidaan jättää tekemättä remonttien toteutumisen valvonta. Tavion mielestä EU:n energiatehokkuusvaatimus on sekä kohtuuton että oikeudellisesti kyseenalainen.

”Suomessa on liian pitkään noudatettu pilkuntarkasti EU:n vaatimuksia. Seuraavan eduskunnan tulee tarkastella EU-asioita Suomen edun näkökulmasta”, Tavio vaatii tiedotteessa.

”EU:n pakkoremonttivaatimuksen pitää jäädä kuolleeksi kirjaimeksi vähän samaan tapaan kuin nykyään asuntojen myynti-ilmoituksissa todetaan usein, että lain vaatimaa energiatodistusta ei ole.”

Tavion mukaan eduskunta jätti jo aiemmin toissijaisuusilmoituksen osaan direktiivistä.

”Tämä asia ei edes kuulu EU:lle. Energiatehokkuusvelvoite on samaa jatkumoa kuin taannoin metsäpolitiikassa nähty yksityiskohtainen käskytys siitä, miten metsiä saa hyödyntää. EU astuu toistuvasti jäsenmaiden varpaille.”