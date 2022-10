Arto Satonen on toiminut kokoomuksen kansanedustajana vuodesta 2003. Hän kuulisi mielellään, mitä pitää sisällään nyt SDP:n ”Liisan lista”, joka vuoden 1995 vaalien alla oli karu.

Oppositiopuolue kokoomuksessa kiinnitetään huomiota pääministeripuolue SDP:n leikkauspuheisiin.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi viikonloppuna Helsingin Sanomille, että SDP:n mielestä julkisia menoja pitää leikata ensi vaalikaudella. SDP:n sisäinen valmistelutyö ensi vaalikauden talouslinjasta on valmistumassa ensi vuonna.

Tähän saakka SDP on kritisoinut etenkin kokoomuksen leikkausavauksia. Kokoomusjohtaja Petteri Orpo on esittänyt leikkauksia sosiaaliturvaan. Lindtman tosin sanoo HS:lle, ettei SDP kannata sosiaaliturvan leikkaamista.

Kansanedustaja Ville Valkonen (kok) on tyytyväinen, että ”SDP tunnustaa tosiasiat julkisesta taloudesta”.

”Julkinen talous on liian alijäämäinen ja sopeutusta on tehtävä, jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus turvataan”, Valkonen toteaa Twitterissä.

”Toki jo tällä kaudella olisi ollut syytä pitää parempaa huolta taloudesta. Tuleva urakka olisi helpompi.”

Kokoomuksessa kaivataan ”Liisan listaa”

Myös kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok) ihmettelee, miksi SDP näkee menojen leikkaamisen vasta seuraavan hallituksen asiana.

”SDP:n johdolla on eletty rumasti lasten ja tulevien sukupolvien piikkiin. Toivottavasti omatunto vihdoin kolkuttaa? Ilmeisesti ei vielä kunnolla, kun toivotaan vasta seuraavan hallituksen olevan säästäväinen ja vastuullisempi?” Sarkomaa tviittaa.

Kokoomuskonkari, eduskunnan entinen varapuhemies Arto Satonen iloitsee Lindtmanin ulostulosta ja siitä, että SDP:n mielestä tulevan hallituksen pitää leikata valtion menoja.

”Oikein. Mielelläni kuulisin, mitä nyt sisältää SDP:n ’Liisan lista’, joka 1995 vaalien alla oli karu ja Lipponen toteutti sitä pääministeriksi päästyään”, Satonen tviittaa.

Satonen viittaa Liisa Jaakonsaaren listaukseen, joka sisälsi selviä leikkauksia sosiaaliturvaan. Paavo Lipposen (sd) pääministerikaudella sosiaaliturvaa käytiinkin läpi rankalla kädellä. Kohua herättäneen listan taustalla oli 1990-luvun alun lama.

Listan on presidenttikaudellaan nostanut esiin myös Sauli Niinistö, joka toimi Lipposen hallitusten valtiovarainministerinä. Niinistö toi uudenvuodenpuheessaan vuonna 2015 esiin huolensa Suomen julkisesta velasta.

Kokoomuksen tutkimuspäällikkö Antti Vesala pitää Lindtmanin avausta hyvänä alkuna.

”Toivottavasti SDP sen myötä laajemminkin rohkaistuu avaamaan silmänsä taloustilanteelle ja sen vaatimien toimenpiteiden mittaluokalle”, Vesala tviittaa.

Mäkynen VU:lle: Linja ei muuttunut

Tosin SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen kiistää Verkkouutisten haastattelussa, että puolueen talouspoliittinen linja olisi muuttunut. Mäkysen mukaan SDP:lle on koko ajan ollut selvää, että elvyttämisen ja menolisäysten jälkeen taloutta täytyy saada tasapainoon.

”Tämä noudattaa sitä pitkää linjaa, joka koko hallituskaudella on ollut. Olemme oikeastaan pandemian alusta lähtien miettineet, milloin on oikea aika sopeuttaa – onko se vuoden vai kahden päästä. Sitten tuli sota ja nyt on ajauduttu energiakriisiin”, Mäkynen sanoo Verkkouutisille.

Hänen mukaansa julkisen talouden tasapainottaminen on varmasti välttämätöntä, jos mitään uutta ja yllättävä ei tapahdu.

SDP:n konkarikansanedustaja, entinen ministeri ja aiempi pitkäaikainen varapuheenjohtaja Pia Viitanen totesi viime viikolla Uudelle Suomelle, ettei SDP:n pidä lähteä sellaiseen hallitukseen, joka tekee massiivisia leikkauksia sosiaaliturvaan. Hän myös epäili, missä määrin leikkaaminen tulevaisuudessa on välttämätöntä.

