Suomessa on kevään aikana todettu poikkeuksellisen paljon koronakuolemia. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikka johtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan, että Suomi oli maalis-huhtikuun seurantajaksoilla maailman kärkisijoilla asukasta kohden lasketun koronakuolleisuuden ikävässä tilastossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi torstaina, että koronavirustartuntaan liittyviä kuolemia oli sunnuntaihin 1.5.2022 mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 4 063. Seurantajakson kahden viimeisen kalenteriviikon aikana (18.4.–1.5.) menehtyneitä on kirjattu 474, kun edeltävän kahden viikon aikana kuolemia kirjattiin 337.

Suomen korkean koronakuolleisuuden nostaa esille myös HUSin sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Ville Holmberg. Hän viittaa Our World in Datan tilastoon, jonka mukaan covidiin liittyviä kuolemia on Suomessa nyt eniten maailmassa, Bermudan ja Barbadoksen jälkeen.

Asiaa Twitterissä kommentoinut Holmberg huomauttaa, että kuolemien kärkipäässä on myös maita kuten Norja, Tanska ja Uusi-Seelanti.

“Voi olla että näissä maissa väestötason immuniteetti on vielä heikompi kuin muualla ja että hauraita iäkkäitä on suhteessa enemmän”, hän arvioi.

(Juttu jatkuu tviitin alla.)

Lehtonen kiinnittää huomiota Sanna Marinin (sd) hallituksen koronastrategiaan, jonka hän luonnehtii perustuvan ensisijaisesti ihmisten omaehtoisen terveysturvallisen toimintatavan tukemiseen sekä tartuntojen vakavien seurausten ehkäisemiseen rokotuksin.

Alhainen rokotuskattavuus

Lehtonen huomauttaa, että koronastrategiasta huolimatta rokotuskattavuus on Suomessa monia Euroopan maita alhaisempi ja toisaalta uusien koronakuolemien määrä asukasta kohden on nyt lähes kaikkia Euroopan maita korkeampi.

”Oman käsitykseni mukaan koronastrategian epäonnistumiseen on vaikuttanut keskeisesti viisi tekijää. Näistä ensimmäinen on virus itse”, hän analysoi.

Lehtonen kiinnittää huomiota erityisesti koronaviruksen omikron-muunnokseen, joka levisi joulukuussa 2021 nopeasti Suomeen.

”Virusmuunnos tiedettiin tartuttavuudeltaan niin suureksi, että tartuntojen estäminen olisi vaatinut erittäin tiukkoja rajoitustoimia. Ensimmäistä omikron-muunnosta BA.1 seurasi pian toinen muunnos BA.2, joka oli tartuttavuudeltaan vielä ensimmäistä muunnosta pahempi. Olikin todennäköistä, että virus kävisi koko väestön läpi ja tartunta kohdattaisiin joko rokotettuna taikka rokottamattomana. Onneksi kolme rokotusta antoi varsin hyvän suojan omikronin aiheuttamaa vakavaa covid-tautia vastaan”, hän kommentoi.

Lehtosen mukaan Suomi aloitti tehosterokotukset ”jonkun verran” hitaammin kuin muut Euroopan maat.

”Keskeiset riskiryhmät saatiin jouluun mennessä rokotetuksi, mutta rokotuskattavuus kolmen rokotuksen osalta on jäänyt yli 18-vuotiaassa väestössä 64 prosentin tasolle, mitä on pidettävä epäonnistumisena. Muiden maiden kokemuksen perusteella oli lisäksi ilmeistä, että myös kolmen rokotuksen antama suoja hiipuu 3–4 kuukauden kuluessa viimeisimmästä rokotuksesta. Suojan hiipuminen on erityisen selvää koskien tartuntoja, mutta suoja myös vakavaa tautia vastaan hiipuu riskiryhmillä.”

Lehtonen muistuttaa, että monet maat aloittivat toisen tehosterokotuksen antamisen jo alkukeväällä 2022.

”Suomi on pihistellyt tehosterokotusten aloituksen kanssa ja suositellut niitä ensi sijassa yli 80-vuotiaille, laitoshoidossa oleville taikka vaikeasti immuunipuutteisille potilaille. Melkoinen osa vakavaan covid-tautiin sairastuneista tai kuolleista on kuitenkin alle 80-vuotiaita. Mitään varsinaista näyttöä siitä, että rokotuksia rajaamalla saataisiin Suomessa henkiä säästettyä ei tietenkään ole. Koronaan keväällä 2022 kuolleet yli 2000 ihmistä eivät syksyllä 2022 herää henkiin, vaikka tehosterokotusten ikärajaa silloin laskettaisiin”, hän kommentoi.

”Seuranta on kuitenkin keskeinen osa kriisinhallintaa”

Myös Ville Holmbergin mukaan paras keino vähentää iäkkäiden ja riskiryhmien kuolemia on edelleen rokotukset.

“Harmillisesti nykyisten mRNA-rokotusten antama suoja vakavaa sairastumista vastaan laskee muutamissa kuukausissa ja toistuvia tehosteita tarvitaan. Uusia tehokkaampia rokotteita kaivataan kovasti”, hän sanoo.

Lasse Lehtosen mukaan on mielenkiintoista, ettei Suomessa ole koko epidemian aikana ole systemaattisesti seurattu niitä tekijöitä, jotka lisäävät tai vähentävät ihmisten väsymistä koronatoimiin.

”Tällainen seuranta on kuitenkin keskeinen osa kriisinhallintaa”, hän huomauttaa.

Lehtonen ihmettelee myös sitä, ettei Suomessa ole ”saatu aikaan” erityisesti riskiryhmiä suojaavia kohdennettuja toimia. Sellaisia olisivat esimerkiksi hengityssuojaimien käyttö, jolla terveydenhuollon toimintayksiköissä estetään tartuntoja henkilöstön ja potilaiden välillä.

”Suomessa terveysviranomaiset eivät ole missään vaiheessa kuitenkaan lähteneet ohjeistamaan hengityssuojaimien käyttöä riskihenkilöille, vaan ainoastaan terveydenhuollon työntekijöille.”

Toimintaympäristö muuttui

Neljäntenä epäonnistumista selittävänä tekijänä voidaan Lehtosen mukaan pitää viranomaisten viestintää. Hän sanoo, että erityisesti rokotuksiin kannustava viestintä on ollut heikkotehoista, vaikka valtioneuvoston koronastrategian tavoitteena oli varmistaa mahdollisimman kattava rokotussuoja koronainfektiota vastaan.

“Monilta tahoilta on sen sijaan viestitty, että koronapandemia on Suomessa jo helpottamassa, mikä ei ole omiaan kannustamaan väestöä rokotusten hakemiseen. Lisäksi hoitajien lakko sekä terveydenhuollon vaikeat resurssiongelmat ovat pakottaneet siirtämään henkilöstöä rokottamisesta muihin tehtäviin.”

Lehtosen listan viimeinen syy on toimintaympäristössä tapahtunut nopea muutos, jonka hän katsoo vähentäneen valtiovallan kiinnostusta koronatilanteen hoitoon. Lehtonen viittaa Venäjän helmikuun lopulla Ukrainassa aloittamaan laajamittaiseen sotaan ja myös hoitajien lakkoon.

