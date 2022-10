VATT:n ylijohtajan mukaan on hämmästyttävää, että talouspolitiikan nimetty päämäärä eli kestävä julkinen talous ei näy Marinin hallituksen budjetissa ”sellaisina olennaisina toimenpiteinä, jotka merkittävästi tasapainottaisivat julkisen talouden tilannetta”.

Lausunto. VATT:n ylijohtajan mukaan on hämmästyttävää, että talouspolitiikan nimetty päämäärä eli kestävä julkinen talous ei näy Marinin hallituksen budjetissa ”sellaisina olennaisina toimenpiteinä, jotka merkittävästi tasapainottaisivat julkisen talouden tilannetta”.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT antaa lokakuun alussa antamassaan lausunnossa vakavan varoituksen Suomen taloutta uhkaavasta ”haaksirikosta”. Samalla tutkimuskeskus arvostelee Marinin hallitusta toimettomuudesta valtiontalouden krooniseksi muodostuneen alijäämän suhteen.

Lausunnon, jonka VATT antoi hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi vuodelle 2023, nosti torstaina esiin Helsingin Sanomat. VATT:n lausunnossa ”tarkastellaan talousarvioesitystä yleisesti ja julkisen talouden kestävyyden kannalta erityisesti”.

”Jo krooniseksi muodostunut valtiontalouden alijäämä on seurausta pitkään jatkuneesta kyvyttömyydestä mitoittaa valtion ja muun julkisen sektorin kokoa sopivaksi suhteessa kansantalouden kokoon ja tuotantokykyyn. Ilman päättäväisiä julkisten menojen merkittäviin pienennyksiin ja talouden tasapainottamiseen (selvästi ylijäämäinen budjetti) tähtääviä toimenpiteitä riski talouden haaksirikkoutumisesta kasvaa”, ylijohtaja Mikael Collanin allekirjoittamassa VATT:n lausunnossa todetaan.

”Tältä pohjalta onkin hämmästyttävää, että talouspolitiikan nimetty päämäärä, kestävä julkinen talous, ei näy budjetissa sellaisina olennaisina toimenpiteinä, jotka merkittävästi tasapainottaisivat julkisen talouden tilannetta. On merkillepantavaa, että kohdatuista kriiseistä huolimatta ei ole ryhdytty toimiin”, laitos arvostelee.

Hallituksen talousarvioesityksen määrärahoiksi vuodelle 2023 ehdotetaan 80,5 miljardia euroa. Esitys on 8,0 miljardia euroa alijäämäinen, ja alijäämän arvioidaan olevan vuonna 2023 noin kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Alijäämä joudutaan rahoittamaan velalla.

”Alijäämän määrä on suurempi kuin edeltävänä vuonna, ja absoluuttisesti tarkasteltuna suuri”, Collanin lausunnossa kuvataan.

VATT:n mukaan ”toinen toistaan seuranneiden kriisien värittämä näkymä ei saisi hämärtää sitä tosiasiaa, että julkisen sektorin asteittainen tehostaminen tai positiivinen työllisyyskehitys eivät yksin riitä julkisen talouden ripeään tasapainottamiseen, vaan olisi tärkeää aloittaa rakenteellisten uudistusten tekeminen”.

”Koska kansantaloutemme ei nykytilassa pysty ylläpitämään nykyisenlaajuista julkista sektoria ilman voimakasta velanottoa, on pystyttävä tekemään päätöksiä siitä, että mistä tingitään. Nyt lausuntokierroksella olevassa talousarviossa ei ole viitteitä siitä, että tarpeellisia rakenteellisia uudistuksia oltaisiin aloittamassa.”

Mitä VATT tekisi?

VATT esittelee lausunnossaan tiivisti myös millaisiin toimiin sen mielestä olisi syytä ryhtyä.

”Olisi tärkeää lähteä kokonaisvaltaisesti priorisoimaan julkisen sektorin tuottamia palveluita ja kriittisesti tarkastelemaan mitkä palvelut, suoritteet, tulonsiirrot ja tehtävät kuuluvat ja mitkä eivät kuulu julkisen sektorin (erityisesti Valtion) tehtäväkenttään. Priorisoinnin jälkeen täytyisi tehdä päätöksiä siitä mikä ei kuulu tärkeimpien tehtävien joukkoon ja mitä julkisrahoitteisia toimintoja lopetetaan. Talousarviossa ei näy viitteitä priorisointiin eikä kulujen karsimiseen. Kyseisen kaltainen keskustelu, analyysi ja päätöksenteko ovat julkisen sektorin kestävyyden kannalta avainasemassa, kun lähdetään kohtaamaan heikkenevää eurooppalaista taloustilannetta. On huomattava, että talouskasvu ei lyhyellä aikavälillä yksistään riitä kuromaan alijäämää kiinni, siksi julkisen sektorin kustannuksia laskevat toimenpiteet ja päätökset ovat välttämättömiä. On merkittävää huomata, että mikäli talous kehittyy negatiivisesti, vaarantuu myös talouspolitiikan lausuttu ensisijainen päämäärä, hyvinvoinnin lisääminen, kestävästi ja pitkällä tähtäimellä”, tutkimuskeskus lausuu.

Jos tämä priorisointi ja sen perusteella tehtävät toimenpiteet aloitetaan riittävän aikaisessa vaiheessa ja ”luodaan jatkuvan parantamisen toimintatapa kustannusten alentamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi” valtionhallintoon, ”voidaan saavuttaa positiivinen kierre, joka ei ole luonteeltaan ns. juustohöylämäinen toimintatapa”, VATT katsoo.

”Priorisoinnin ja vähemmän tärkeämpien tehtävien karsimisen sekä muiden julkisen sektorin kulupuolen hillitsemiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelu ja käyttöönotto tulisi olla jatkuva prosessi, joka tasapainottaa leikkaustarpeita silloinkin, kun mahdollinen ulkoinen talouden shokki pakottaa nopeisiin voimakkaisiin toimenpiteisiin.”

Talous on viime vuosina kohdannut useita peräkkäisiä shokkeja. VATT harmittelee, että ne eivät ole ”sanottavassa määrin laukaisseet rakenteellisia uudistuksia, jotka olisivat tarpeen myös uusien shokkien kestämisen kannalta”.

”Shokkeihin on vastattu lisävelalla, joka on ollut omiaan kiihdyttämään velkaantumista ja heikentämään kykyä kestää uusia shokkeja.”

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi tuoreeltaan uutista VATT:n lausunnosta.

”Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan hallitus ajaa velanotollaan Suomea kohti haaksirikkoa. Tämä on ollut tiedossa jo pitkään, mutta hallitus ei ole piitannut siitä hetkeäkään. Tulevalla vaalikaudella kurssi on käännettävä. Kestävä julkinen talous on Suomen turva”, Orpo tviittaa.

