Lohduntonta on. Suuryritystutkimuksessa usko Sanna Marinin (sd) johtaman hallituksen talouspolitiikkaa kohtaan on heikko.

OP Ryhmän teettämän suuryritystutkimuksen viesti Suomen poliittiselle johdolle on melko karu. Luottamusta ei juuri heru, eikä etenkään talouspolitiikan suhteen.

Tuoreen tutkimuksen mukaan 75,2 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että Suomen poliittiseen johtamiseen liittyy heidän luotsaamansa yrityksen näkökulmasta epävarmuustekijöitä.

Tutkimusraportissa asia todetaan näin: Talouden tuleviin realiteetteihin havahtuneiden suuryritysten luenta Suomen poliittisesta päätöksenteosta on yhä varsin lohduton.

Miltei puolelle vastaajista Suomen poliittisen johdon toiminta näyttäytyy tutkimuksen valossa uhkana.

Talouspolitiikka saa nuhteita

Johtajuuttakin suuremman huolenaiheen tuottaa hallituksen ajama talouspolitiikka. Lähes 60 prosenttia vastaajista kokee hallituksen talouspolitiikan uhkana yrityksensä toiminnalle.

Tutkimukseen vastanneet yritykset eivät etäisestikään usko, että julkinen talous saavuttaisi tasapainoa. Jopa 95,6 prosenttia vastanneista on eri mieltä siitä, että julkinen talous etenee kohti tasapainoa. 97,1 prosenttia vastanneista on eri mieltä siitä, että valtion velkaantuminen on hallittua.

Poliittiset päättäjät saavat kiitosta teollisuuspolitiikan osalta. Lähes 36 prosenttia vastanneista uskoo, että nykymuotoinen aktiivinen teollisuuspolitiikka edistää yritysten kilpailukykyä.

Tosin yli puolet vastanneista on tästäkin väitteestä eri mieltä.

”Jo krooniseksi muodostunut uskonpuute Suomen poliittiseen johtoon ei ole omiaan maltillistamaan elinkeinoelämän säästö- ja tehostamistoimia”, tutkimusraportissa todetaan.

”Yritykset ovat nyt taantuman edessä omillaan, kuiskaavat tutkimuksen rivienvälit.”

Danske Bankin Pohjoismaiden ennusteen mukaan Suomessa julkisen velan osuus bkt:sta on tänä vuonna 71 prosenttia, eli suunnilleen edellisten vuoden tasolla. Samaan aikaan Ruotsi ja Tanska pääsevät velkasuhteessaan alle 30 prosentin.