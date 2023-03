Italian pääministeri Giorgia Meloni on viime viikkoina muuttanut maltilliseksi kehuttua politiikkaansa reilusti äärioikeistolaisempaan suuntaan.

Linja muuttuu. Italian pääministeri Giorgia Meloni on viime viikkoina muuttanut maltilliseksi kehuttua politiikkaansa reilusti äärioikeistolaisempaan suuntaan.

Jopa uusfasistiseksi luonnehditun radikaalioikeistoa edustavan Fratelli d’Italia-puolueen johtaja ja Italian tuore pääministeri Giorgia Meloni on tähän asti onnistunut vakuuttamaan erityisesti EU-pöydissä puheillaan maltillisesta ja vastuullisesta politiikasta. Viime viikkojen tapahtumat kertovat kuitenkin synkkää kieltään siitä, mihin suuntaan Italia oikeasti kulkee. On myös syytä muistaa, että istuva hallitus on Italian oikeistolaisin sitten Benito Mussolinin.