Viking Line on saanut päätökseen Suomen ja Ahvenanmaan maahenkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut, yhtiö tiedottaa. Neuvottelut aloitettiin 1. syyskuuta 2020.

Neuvottelut ovat koskeneet yhtiön koko 570 hengen maahenkilöstöä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Ahvenanmaalla. Toimenpiteet ovat johtaneet yhtiön mukaan tiettyjen toimintojen uudelleenjärjestelyyn, vähennyksiin, keskittämiseen ja tehostamiseen sekä joidenkin työntekijöiden toimenkuvien muutoksiin, jotta yhtiö voi paremmin vastata nykyisiin ja tuleviin tarpeisiinsa.

Neuvottelut vaikuttivat lähes 200 henkilöön, ja henkilöstövähennys on yhteensä 180 virkaa. Noin 70 työntekijälle tarjotaan uusia työtehtäviä ja työehtoja. Henkilöstövähennysten lisäksi suurin osa Viking Linen maa- ja merihenkilöstöstä on edelleen lomautettuna osa-aikaisesti tai kokonaan.

Meripuolella Ruotsin lipun alla purjehtivalla Viking Cinderellalla MBL-neuvottelut päättyivät lokakuussa, minkä seurauksena vähennettiin 76 virkaa. Osalle heistä voidaan tarjota töitä muissa tehtävissä. Viron lipun alla purjehtivalla Viking XPRS:lla henkilöstön vähentämistä koskevat neuvottelut ovat päättyneet ja niiden seurauksena vähennettiin 56 virkaa.

Yt-neuvotteluja vastaavat MBL-neuvottelut Ruotsin maahenkilöstön kanssa päättyivät syyskuun puolivälissä, ja Virossa neuvottelut arvioidaan saatavan valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.

Vallitsevan pandemiatilanteen perusteella Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Viron välistä matkustamista koskevat rajoitukset ovat edelleen voimassa. Vaikutus kansainvälisillä markkinoilla on myös ollut Viking Linen mukaan merkittävä. Nykytilanteessa on vaikea arvioida, kuinka kauan koronaviruspandemia tulee kestämään ja miten se vaikuttaa Viking Linen tulokseen, rahoitusasemaan ja kassavirtaan tulevaisuudessa, yhtiö toteaa tiedotteessa.

”Koronapandemia on ollut lamauttava matkustajavarustamoille, ja valitettavasti monet Vikingin työntekijät joutuvat nyt henkilökohtaisesti kohtaamaan sen taloudelliset vaikutukset. Se tuntuu epäoikeudenmukaiselta, mutta on väistämätöntä. Tässä haasteellisessa tilanteessa sopeuttamistoimet ovat valitettavasti välttämättömiä yhtiön tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Joudumme aloittamaan toiminnan uudella tavalla, kun pandemia on voitettu. On tärkeää, että olemme kilpailukykyisiä elpymisen alkaessa”, toimitusjohtaja Jan Hanses kommentoi tiedotteessa.

