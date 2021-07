Sirkka-Liisa Anttilan mukaan keskustan on vakavasti harkittava hallitusyhteistyön järkevyyttä.

Keskustan entisen kansanedustajan Sirkka-Liisa Anttilan mukaan keskustan on syksyllä harkittava vakavasti hallitusyhteistyön järkevyyttä.

Anttila on keskustan pitkäaikainen kansanedustaja ja entinen ministeri.

”Syksyllä keskustan harkittava vakavasti tällaisen hallitusyhteistyön järkevyyttä, jossa yhdellä puolueella on täysin omaa politiikkaa EU:n vaikuttamista myöten. Tämä on erittäin raskauttavaa Suomen kansallisten etujen näkökulmasta. Näin emme voi jatkaa se on varma!” Anttila kirjoittaa Twitterissä.

Anttilan tviitti on kommentti Ilta-Sanomien artikkeliin, jossa keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen ottaa kantaa viime viikkoina käytyyn keskusteluun EU:n metsästrategiasta.

Honkosen näkemyksen mukaan hallituksen toteuttama metsälinja on ollut oikea.

Hallitus on kiistellyt julkisuudessa EU:n komission valmistelemasta metsästrategiasta, joka on herättänyt kohua metsäalalla. Etenkin vihreät on arvostellut keskustaa ja sdp:tä metsäteollisuuden lobbaamisesta ympäristönäkökulman kustannuksella.

EU:n metsästrategiaa on julkisuudessa arvostellut myös keskustan Markus Lohi.

”Keskusta ei ole valmis siihen. Keskusta ei tue sellaista hallitusta, joka on antamassa päätösvaltaa, miten Suomessa metsiä hyödynnetään ekologisesti kestävällä tavalla. Sellaista valtaa ei anneta EU:lle. Se ei kuulu perussopimuksen mukaisesti Euroopan unionin toimivaltaan, eikä sitä tule näin kevyesti lähteä laajentamaan missään tapauksessa”, Lohi sanoi eilen tiistaina Suomi-areena -tapahtumassa.

