Tuloskausi. Juuso Kenkkilän mielestä erityisen kiinnostavaa on kuulla kestokulutushyödykesektorin yhtiöiden tilanteesta.

Mitä ensi viikolla vauhdittuva tuloskausi kertoo yleisestä taloustilanteesta? Lisätietoa tästä odottavat Markkinaraadin keskustelijat.

”Kestokulutushyödykkeet ovat tosi mielenkiintoinen sektori tässä kohtaa. Osakkeet on hakattu, ja ihmisillä on sellainen fiilis, että ei tule mitään. Tosi mielenkiintoista kuulla, mitä yhtiöt sanovat”, Aktian salkunhoitaja Juuso Kenkkilä sanoo Markkinaraati-ohjelmassa.

Kenkkilä nostaa esimerkiksi verkkokauppayhtiö Amazonin , jonka tilanne kiinnostaa.

"Välillä varastot paisuivat liian isoiksi, ja niitä on nyt koetettu optimoida paremmin. Kuluttajan pulssi on se, joka tässä kohtaa eniten kiinnostaa. Vaikuttaisi siltä, että pientä ylilyöntiä ehkä on ollut osakkeissa, mutta nyt saadaan faktaa”, Kenkkilä jatkaa.

Myös Danske Bankin pääanalyytikon Minna Kuusiston mukaan kaikki signaalit yksityisestä kulutuksesta ovat tuloskaudella todella kiinnostavia, sillä kuluttajaluottamus on romahtanut Euroopassa jopa historiallisille pohjatasoille.

Fakta Markkinaraati Markkinaraadissa keskustellaan tällä viikolla siitä, miltä loppuvuosi näyttää osakemarkkinoilla. Raati pohtii myös, mitä tuloskausi kertoo tulevasta, onko edessä taantuma vai peräti lama sekä sitä, milloin osakekurssit kääntyvät jälleen nousuun. Mukana keskustelemassa ovat Inderesin analyytikko Sauli Vilén, Danske Bankin pääanalyytikko Minna Kuusisto ja Aktian salkunhoitaja Juuso Kenkkilä. Lähetyksen juontaa toimittaja Heidi Huotilainen.

”Toinen on inflaatiokehitys ja sen heijastuminen yhtiöihin, ja toisaalta millaisia viitteitä yhtiöiden tuloksista saadaan ehkä tulevasta inflaatiokehityksestä, esimerkiksi palkkapaineesta tai kustannuspaineesta. Inflaatio on keskeinen talouden riski, joka pitkälti myös määrittää tulevaa talouskehitystä”, Kuusisto sanoo.

Myös Inderesin analyytikko Sauli Vilén pitää kuluttajanäkökulmaa mielenkiintoisena. Toisaalta hän nostaa esille Helsingin pörssin näkökulmasta esimerkiksi suuret konepajat, joiden tilanne antaa vinkkiä maailmantalouden sykkeestä. Yksittäisistä yhtiöistä hän nostaa esiin pankkisektorilta pohjoismaisen pankkijätin Nordean.

”Pankeilla on kohtuullisen hyvä näkymä siitä, miten taloudessa menee”, Vilén sanoo.

Näkymät kiinnostavat

Vilénin mukaan tuloskaudessa kiinnostavaa onkin se, mitä yhtiöt kertovat tulevasta.

”Näkevätkö ne, että markkina on hidastunut selvästi, ja miten pystytään siirtämään edelleen kohonneita kustannuksia eteenpäin. Suurimpana mielenkiinnon kohteena ainakin itselläni on näkymät”, hän sanoo.

Mitä sitten voidaan päätellä tulosjulkistusten perusteella loppuvuodesta? Aktian Kenkkilän mukaan ei välttämättä oikein mitään. Yritykset antavat hänen arvionsa mukaan luultavasti varovaisia ohjeistuksia.

”Ehkä loppuvuoden ohjeistus annetaan, mutta sekin voi pettää molempiin suuntiin, ylös tai alas, koska on niin paljon muuttujia edessä. Se voidaan katsoa, mitkä firmat ovat tässä hetkessä hyvässä kunnossa, mutta kyllä analyytikon työ tulee olemaan tosi vaikeaa tästä eteenpäin”, Kenkkilä sanoo.

Sijoittajan kannattaisi hänen mukaansa kohdistaa tuloskaudella huomiota myös yhtiöiden taseisiin.

”Varsinkin laatuyhtiösijoittajana nyt pitää löytää hyvää laatua ja katsoa, millainen velkaisuus ja kassatilanne oikeasti on”, Kenkkilä sanoo.

