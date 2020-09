Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko linjaa, että keskusta voi olla samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa. Saarikolta kysyttiin puoluejohdon tiedotustilaisuudessa perusteita näkemykselle.

”Suomalaiset äänestysoikeudellaan määrittävät Suomen suuntaa ja arvioivat, kenen kauttaa parhaiten pystyvät vaikuttamaan”, Saarikko sanoi.

”Hallituksessa vaikutetaan ja oppositiossa puhutaan.”

Saarikon viesti on sillanrakentaminen ja ratkaisuhakuisuus, eikä keskusta ole hänen mukaansa puolue, joka haluaa sulkea ketään keskustelusta pois.

”Ei Suomi nouse eristämällä ja pois sulkemalla”, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan hallitusyhteistyö on keskustalle pragmaattinen kysymys. Perussuomalaisista puolueella on kokemusta hallituskumppanina viime kaudelta, vaikkakin Saarikon mukaan puolue on ”nyt eri näköinen”.

Saarikko oli ministerinä Juha Sipilän hallituksessa, joka aloitti taipaleensa perussuomalaisten ja kokoomuksen kanssa. Vuonna 2017 perussuomalaiset hajosi kahtia ja siitä eronnut siniset jatkoi hallituksessa. Sipilä linjasi tuolloin, ettei arvopohja Jussi Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa kohtaa.

”Tienviitaksi tulevaan kirjoitan: Olemme Suomen myönteisin ja tulevaisuuskoisin puolue”, Saarikko sanoi linjapuheessaan. Viestiä toisti myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, joka piikitteli vihreitä, perussuomalaisia ja kokoomusta negatiivisuudesta.

Tuoreen tutkimuksen mukaan perussuomalaisten äänestäjäkunta suhtautuu tulevaisuuteen pessimistisesti.

