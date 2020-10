Tartuntatautilain uudistus on antamassa kunnille ja aluehallintovirastoille oikeuden sulkea useita julkisia tiloja, kuten osia kauppakeskuksista.

Kauppakeskuksissa tämä herättää huolta ja ihmetystä. Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan, että kauppakeskuksia ei tulisi sulkea niin, että asiakkaat eivät pääse kauppoihin tai muihin tiloihin, joita ei olla suljettu.

Lain teksti kuitenkin muuttuu vielä.

Suurin osa kauppakeskusten tiloista on käytäviä, jotka johtavat liikkeisiin.

”Jos pääsy kauppoihin pitää varmistaa, niin en oikein keksi, mitä kauppakeskuksissa jää suljettavaksi”, sanoo Cityconin kauppakeskuksista vastaava johtaja Sanna Yliniemi.

Cityconilla on kahdeksan kauppakeskusta Suomessa; muun muassa Iso Omena Espoossa, Myyrmanni Vantaalla ja Tampereen Koskikeskus. Yliniemi on myös Suomen Kauppakeskusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

Keskuksissa on jonkin verran torien kaltaisia oleskelutiloja, joita viranomaisen olisi helppo sulkea.

”Jos käytäviä suljetaan tai kavennetaan, pakkautuvat ihmiset pienemmälle alueelle. Tämä vähentää etäisyyksiä ja kasvattaa tartuntariskiä. Näin tapahtuu myös, jos viranomaiset sulkevat joukkoliikenteeseen johtavia käytäviä”, Yliniemi sanoo.

Kaikki Cityconin kauppakeskukset ovat yhteydessä joukkoliikenteeseen.

Yliniemen mukaan kauppakeskuksissa on paljon huoltovarmuuden kannalta keskeisiä toimintoja: apteekkeja, ruokakauppoja, terveyspalveluita ja julkisia palveluita.

Yliniemen mukaan Cityconilla ei ole tietoa, että korona olisi levinnyt sen kauppakeskuksissa.

”On yksittäisiä tapauksissa, joissa liikkeessä työskennelleellä ihmisellä on ollut tartunta. Tällöin tilat on nopeasti suljettu ja desinfioitu. Kauppakeskuksissa on myös hyvin vähän isompia porukoita, jotka kokoontuvat siellä ja jäävät viettämään aikaa.”

Kauppakeskusten operoijia lakiuudistus kuitenkin huolettaa. Kun kunnat ja aluehallintovirastot lasketaan yhteen, on sulkupäätöksen tekijöitä satoja.

”Kauppakeskuksia operoivat yhtiöt pitävät lakia uhkana. Laki ei tule toteutumaan kaikkialla samalla tavalla. Tämä heikentää ennustettavuutta”, sanoo Yliniemi.

NÄITÄ TILOJA SULKEMINEN VOISI UHATA Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat Uimahallit, maauimalat kylpylät ja saunat Huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet Festivaalit ja markkinat Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat Teatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat Kongressi- ja messukeskukset sekä kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävät tilat Ostoskeskukset Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat Museot ja galleriat Kirjastot Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö, lakiluonnos

Sulkupäätöksen teko edellyttää useiden kriteerien täyttymistä. Mahdollisen tartuntaketjun tulisi olla merkittävä, paikalla pitäisi olla paljon ihmisiä ja etäisyyksien pieniä, tutkimustiedon perusteella riskin täytyisi olla erityinen ja sulkupäätöksen olisi oltava välttämätön epidemian leviämisen estämiseksi.

Mahdollisuus määrätä sulkuja on hyvin samankaltainen kuin hallituksen tänään antamat suositukset.

Luonnoksessa ei anneta tarkkoja kriteereitä tartuntojen määristä, tutkimustiedon tuottajasta tai siitä, miten välttämättömyys tulee perustella. Tämä on herättänyt ihmetystä. Toisaalta kunnat ja aluehallintovirastot tuntevat ministeriötä paremmin yksittäisten kauppakeskusten toimintaa.

Lisäksi epidemian pitäisi olla niin sanotussa kiihtymisvaiheessa. Tämä vaihe on menossa Helsingissä ja monessa muussa isossa kaupungissa.

THL:n mukaan altistuminen edellyttää 15 minuutin oleskelua korkeintaan kahden metrin etäisyydellä tartuttajasta. Tyypillisesti kauppakeskusta käytävillä ihmiset ovat jatkuvasti liikkeessä.

