Naton jäsenmaa Viro vaatii puolustusliittoa muuttamaan suhtautumisensa Itä-Euroopan puolustamiseen ja tuomaan itäeurooppalaisiin maihin pysyvästi joukot, jotka kykenevät pysäyttämään Venäjän hyökkäyksen.

Vaatimuksen tuo Naton torstaisen huippukokouksen alla esiin Viron ulkoministeriön valtiosihteeri Jonatan Vseviov, joka kutsuu Naton nykyistä läsnäoloa Itä-Euroopassa ”ansalankamalliksi”. Se ei Viron mielestä kelpaa maailmassa, joka ei voi enää palata helmikuun 24. päivää edeltävään aikaan.

”Tulemme olemaan aivan uudessa turvallisuusympäristössä. Tulee olemaan uusi Ukraina. Tulee olemaan uusi Venäjä. Ja tulee olemaan uudenlainen Eurooppa. Emme voi palata helmikuun 23. päivään”, Vseviov sanoo sanomalehti The Guardianille.

Baltian maihin, Puolaan ja muihin Naton itäeurooppalaisiin jäsenmaihin on Venäjän invaasion jälkeen tuotu yli 20 000 Nato-sotilasta. Ennen Venäjän aloittamaa sotaa alueella on kuitenkin ollut vain joitakin tuhansia Nato-sotilaita, joiden on tarkoitus Guardianin mukaan toimia ”ansalankana” mahdollisen hyökkääjän joukoille. Joukot eivät kykenisi pysäyttämään Venäjän hyökkäystä, mutta ajatuksena on, että ne toimivat pelotteena Naton suurten jäsenmaiden sitomisesta sotaan.

Vseviov sanoo Venäjän toiminnan Ukrainassa olleen niin virheellistä ja yllättävää, ettei Venäjän voida enää luottaa uskovan Nato-lisäjoukkojen saapumiseen itäisen Euroopan maihin kriisitilanteessa.

”Meidän täytyy siirtyä ansalangasta hyökkääjän etenemisen pysäyttämiseen”, hän viestittää.

”Meidän täytyy olla vähemmän riippuvaisia lisäjoukoista.”

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan on Guardianin mukaan vahvistanut, että Naton läsnäolon muutoksista Euroopassa keskustellaan tämän viikon huippukokouksessa.

