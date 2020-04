Euroryhmän eli euromaiden valtiovarainministerien kokous on kestänyt läpi yön ja jatkuu edelleen. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) arvioi Säätytalon portailla aamulla, että kokous kestänee vielä jonkin aikaa.

Hän totesi joutuneensa lähtemään kokouksesta valmistautumaan Suomen hallituksen kehysriiheen, joka on parhaillaan käynnissä Säätytalolla Helsingissä.

Mediatietojen mukaan euroryhmän kokous on ollut hyvin vaikea.

Kulmunin mukaan eurooppalaiset maat ovat varsin yhtenäisiä ja solidaarisuutta löytyy, mutta yksityiskohdat on katsottava tarkkaan, koska kysymys on isoista asioista.

Kulmuni ei halunnut vielä kertoa kokouksen annista tarkemmin.

Ministeri ei suostunut toteamaan toimittajille, että Suomi olisi mukana tiukimmassa ryhmässä. Häneltä kysyttiin, pitääkö paikkansa, että Suomi on mukana niin kutsutussa tiukimmassa maaryhmässä yhdessä Itävallan ja Alankomaiden kanssa. Kulmuni vastasi, että Suomi on aina hyvin rakentava eurooppalainen maa.

”Toki Suomellakin on muutamia reunaehtoja, kuten kaikilla mailla. Kyllä se on se laajasti jaettu käsitys eduskunnasta toiseen, että yhteistä velanottoa Suomi ei kannata ja myös sitä me kannatamme, että kaikki maat vastaavat omasta talouspolitiikastaan”, Kulmuni sanoi toimittajille Säätytalon portailla.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde on patistanut euromaita ottamaan käyttöön eurobondien kaltaiset väliaikaiset yhteisvastuulliset koronabondit, koska EKP ei halua ottaa harteilleen kaikkea vastuuta kriisin hoidosta.

Kulmunilta kysyttiin, nousivatko eurobondit kokouksessa esiin. Ministeri korosti vastauksessaan, että Suomi ei kannata yhteistä velanottoa.

”Ehkä tällä tasolla voin sitä kommentoida.”

”Tarvitaan myös yhteisiä koordinoituja toimia, mutta on olemassa ne reunaehdot, että yhteiseen velanottoon Suomi ei ole sitoutunut, eikä tule sitä hyväksymään. Talouspolitiikasta jokainen maa vastaa itse ja itsenäisesti”,