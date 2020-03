”Millä on eniten vaikutusta siihen, miten tästä selvitään, kuinka moni sairastuu ja kuinka moni kuolee, on se, miten jokainen meistä toimii”, pääministeri Stefan Löfven sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kansalaisten vastuu. ”Millä on eniten vaikutusta siihen, miten tästä selvitään, kuinka moni sairastuu ja kuinka moni kuolee, on se, miten jokainen meistä toimii”, pääministeri Stefan Löfven sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kansalaisten vastuu. ”Millä on eniten vaikutusta siihen, miten tästä selvitään, kuinka moni sairastuu ja kuinka moni kuolee, on se, miten jokainen meistä toimii”, pääministeri Stefan Löfven sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ruotsi lisää koronatestausta. Stefan Löfvenin (sd) hallitus on antanut maan kansanterveysvirasto Folkhälsomyndighetenille tehtäväksi hankkia lisää testejä ja testata useampia ihmisiä.

Toistaiseksi runsaat 24 000 ihmistä on testattu Ruotsissa. Viime viikolla koronatestejä tehtiin 10 000 kappaletta.

Lisää testauksia ovat vaatineet muun muassa Folkhälsomyndighetenin johtava epidemiologi Anders Tegnell sekä kokoomuspuolue moderaattien puheenjohtaja Ulf Kristersson.

Varapääministeri Isabella Lövin (vihr) vahvistikin tiedotustilaisuudessa tiistaina, että näin tehdään. Lövinin mukaan hallitus on tänään päättänyt antaa Folkhälsomyndighetenille tehtäväksi lisätä testausta.

Lövin painotti tämän tarkoittavan erityisesti terveydenhuollon henkilökunnan testausta. Kovassa paineessa jopa negatiiviset testit helpottavat tilannetta ja henkilökunnan saamista takaisin töihin, hän kertoi. Myös muiden kriittisten yhteiskunnallisten toimintojen henkilökuntaa testataan.

Myös sosiaaliministeri Lena Hallengren (sd) korosti, että lisäyksessä ei ole kyse niinkään massatestauksesta vaan siitä, että jatkossa pystytään paremmin suojelemaan esimerkiksi riskiryhmiä terveydenhuollon henkilökuntaa testaamalla. Hallengren halusi välttää synnyttämästä mielikuvaa, että testejä voitaisiin suorittaa ”ihan miten paljon tahansa”.

Yksi testausta rajoittava tekijä on se, että suojavarusteista on pulaa ja testiä tekevän terveydenhuollon henkilökunnalla on oltava varusteita, Hallengren kertoi.

Kenttäsairaala Göteborgissa. Kuva: Adam Ihse/TT

Lisäksi Ruotsin hallitus kertoi kiristävänsä rajoitustoimia kieltämällä kaikki vierailut vanhainkoteihin. Päätös astuu voimaan huomenna keskiviikkona. Maanantaina Ruotsi tiukensi yleisötapahtumien kieltoa, mutta esimerkiksi Tukholman alueen eristämiseen maan hallitus ei ole ryhtynyt.

Ruotsin poikkeava koronalinja on herättänyt huomiota. Pääministeri Löfven painotti tilaisuudessa kaikkien ruotsalaisten henkilökohtaista vastuuta ja velvollisuutta suojella itseään ja muita.

”Millä on eniten vaikutusta siihen, miten tästä selvitään, kuinka moni sairastuu ja kuinka moni kuolee, on se, miten jokainen meistä toimii”, pääministeri sanoo.

Hän myös varoitti, että ”tilanne suurella todennäköisyydellä pahenee ennen kuin helpottaa".

Löfven ohjeisti tilaisuudessa lapsiperheitä, että vanhemmat eivät päästäisi lapsiaan koputtelemaan naapureiden ovia karkin toivossa palmusunnuntaina.

"Vielä tulee uusia pääsiäisiä ja mahdollisuuksia", pääministeri lohdutti.

Ruotsissa on todettu noin 4400 koronavirustartuntaa ja tautiin on kuollut maassa 180 ihmistä tiistaihin mennessä.