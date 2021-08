Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Riikka Purra toisti puoluekokouksessa pitämässään linjapuheessa, että perussuomalaiset on valmis osallistumaan sellaiseen hallitukseen, jossa se voi edistää tavoitteitaan.

”Ei tietenkään kaikkia tavoitteita yhtä paljon. Kun perussuomalaisista on puhe, muut puolueet uskovat, että voivat määritellä sen, kuinka paljon meidän pitää joustaa, vaikka heidänkin pitäisi tulla meitä vastaan”, hän sanoi.

Purran mukaan perussuomalaisilla ei ole varsinaisia ystäväpuolueita tai sen vastakohtia.

”Muut puolueet ovat kilpailijoita. Teemme yhteistyötä, kun siitä on hyötyä. Myöskään hallitukseen emme mene solmiaksemme ystävyyssuhteita. Perussuomalaisia ei ohjaa hallitushinku, mutta ei oppositiohinkukaan. Oppositiossa ei tule kynsin ja hampain roikkua, varsinkaan, jos tavoitteena on ovat lainsäädäntömuutokset”, hän linjasi.

Maahanmuuttokysymykset ovat edelleen perussuomalaisille tärkein kynnysasia mahdollisissa tulevissa hallitusneuvotteluissa.

”Olen sanonut, että en itse veisi perussuomalaisia hallitukseen, jossa emme onnistuisi merkittävästi tiukentamaan maahanmuuttopolitiikkaa. Maahanmuuttokysymykset ovat ne, joissa me erotumme kaikista muista puolueista. Me vastustamme haitallista maahanmuuttoa, eikä tähän ole tulossa muutosta. Puolue, joka ei ole valmis kiristämään suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa, ei voi olla perussuomalaisten kanssa samassa hallituksessa. Tavoitteemme on nolla turvapaikanhakijaa, kuten Tanskan hallituksella.”

Purran mukaan muiden puolueiden edun mukaista on asioiden muuttaminen mahdollisimman vähän.

”Puolueet, jotka kutsuvat meitä jämähtäneiksi eivät itse halua muutoksia. Ne kyllä koko ajan vaativat jotakin, mutta käyttävät eniten energiaa pieneen näpertelyyn. Tämä tie, joka johtaa hyvinvointijärjestelmän loogiseen kaatumiseen, myös maamme osaksi EU:n monikulttuurista sekamelskaa, on heidän valintansa. Siksi mikään ei muutu.”

Riikka Purran mukaansa hänen visionsa on hyvinvoiva ja vapaa Suomi, jossa vapaa kansalainen rakentaa itse oman visionsa.