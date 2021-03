Samalla kun Yhdysvallat estää rokotteiden vientiä on moni maa Euroopassa keskeyttänyt rokotteen käytön.

Himoittu ja pelottava. Samalla kun Yhdysvallat estää rokotteiden vientiä on moni maa Euroopassa keskeyttänyt rokotteen käytön.

Ruotsin rokotekoordinaattori Richard Bergström kertoi eilen kanava TV4:lle, että Yhdysvallat ja Intia, joiden alueella valmistetaan Astra Zenecan rokotteita, estävät rokotteiden viennin. Myös Reuters kertoi saman tiedon eilen illalla.

“Yhdysvallat ilmoitti, että se ei missään nimessä salli Astra Zenecan rokotteiden toimittamista Eurooppaan”, kertoi Yhdysvaltojen ja EU:n välisissä neuvotteluissa mukana ollut virkamies.

Presidentti Joe Bidenin tavoitteena on saada Yhdysvaltojen kansalaiset rokotetuiksi kesään mennessä.

Vientikielto johtaisi Reutersin mukaan EU-maille toimitettavien rokoteannosten määrän puolittumiseen.

Alkuperäisenä tavoitteena oli toimittaa 180 miljoonaa annosta vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Jo tammikuussa kerrottiin, että toimitukset puolittuvat. Syynä oli yhtiön Euroopassa sijaitsevan tuotantolaitoksen ongelmat.

Syntyykö kauppasota?

Sen jälkeen Astra Zenecan toimituksista on tullut ristiriitaisia tietoja. Reutersin mukaan Astra Zeneca olisi tarjoutunut lisäämään toimituksia laitoksiltaan Yhdysvalloissa.

Vientikielto voi johtaa EU:n vastaiskuun. Pfizerin, Modernan ja Astra Zenecan lisäksi ainakin yhdysvaltalaisella Johnson & Johnsonilla on tuotantoa Euroopassa. On mahdollista, että näistä tehtaista ei vastavuoroisesti toimiteta rokotteita ainakaan Yhdysvaltoihin tai Intiaan.

Ursula von der Leyen ilmoitti helmikuun lopussa, että Pfizer ja Moderna ovat vieneet EU:n ulkopuolelle merkittäviä määriä rokotteita. Tuolloin von der Leyen suhtautui tilanteeseen maltillisesti, sillä Pfizer oli toimittanut EU:lle rokotteita sovitusti. Jo silloin oli tiedossa, että Yhdysvallat saattaa estää rokotteiden viennin maasta.

Sen sijaan hän ilmoitti, että rokotteiden viennistä keskustellaan nyt Astra Zenecan kanssa. Italia pysäytti maaliskuun alussa 250 000 annoksen rokote-erän viennin Australiaan.

Toisaalta EU:ssa osa maista on pysäyttänyt Astra Zenecan rokotteiden antamisen mahdollisten terveysriskien vuoksi. Sen lisäksi useissa Euroopan maissa rokotusten eteneminen on takkuillut. Esimerkiksi Ranskassa rokotevastaisuus on suurta. Lisäksi kansalaiset eivät halua Astra Zenecan rokotetta, jonka tehoon ei luoteta.

Astra Zeneca ei kommentoinut tilannetta Uudelle Suomelle.