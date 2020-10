Metsäteollisuuden torstainen ilmoitus irtautua alan työehtosopimuksista herättää keskustelua. Torstai-iltana tilannetta kommentoivat Ylen A-Talkissa Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Ilkka Hämälä ja Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

”Metsäteollisuus ry asetti jo muutama vuosi sitten strategiassaan tavoitteen tuoda työehtosopimuksista päättämisen lähemmäksi paikallista tasoa yrityksiin ja tehtaille. Emme ole siinä kovin hyvin onnistuneet, vaikka tässä on pitkän tupo-kauden jälkeen käyty pari liittokierrostakin. Katsoimme, että on syytä hakea uutta mallia”, Hämälä sanoi.

”Sen on tehnyt vaikeaksi se, että meillä on hyvin laajasti erilaisia yrityksiä, eri tilanteissa olevia yrityksiä. Totta kai kun haetaan isommassa kokonaisuudessa työehtosopimuksia, niin on vaikea löytää niitä muutoskohtia, jotka sopisivat neuvotteluissa kaikille”, hän perusteli.

Paperiliiton puheenjohtaja Vanhala arvioi ensireaktiona, että Suomen malli murenee.

”Teimme monta vuotta työtä Suomen malliin, eli vienti avaa ja sen myötä tulee tietty rajakatto [palkankorotuksiin]. Se kuitenkin näyttäisi katoavan. Sillä ei ole enää pohjaa. Se ainakin tässä sekoittuu nopeasti.”

Muun muassa vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson on tulkinnut, että Metsäteollisuuden päätös johtaa työehtojen heikentymiseen. Vanhala ei suoraan tee tulkintaa, että palkkataso alenisi jatkossa.

Anderssonin lisäksi moni muukin poliitikko ottaa kantaa historialliseen päätökseen.

”Eläkkeet, työajat, vuosilomat jne ovat palkan ’jatkeita”’ Kun kaikesta neuvotellaan jokaisella työpaikalla erikseen, ollaan siirrytty järjestyksestä kaaokseen eikä kukaan ole voittanut mitään. Mutta ei kai tällä järjen kanssa mitään tekemistä olekaan”, tviittaa sdp:n kansanedustaja Aki Lindén.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi toteaa, että isänmaan puolesta voi tehdä työtä myös yrityskohtaisilla työehtosopimuksilla.

”Nyt on tärkeintä tehdä poliittisia päätöksiä, jotka turvaavat myönteisen toimintaympäristön ja Suomen kilpailukyvyn”, hän tviittaa.

”Paikallinen sopiminen etenee metsäteollisuudessa. Suuret yritykset voivat seurata perässä, mutta entäpä pk-yritykset? Edetäänkö siellä järjestäytymisasteen laskun kautta? Keskusta haluaa edistää reilua paikallista sopimista myös sääntöperusteisesti. Nyt olisi aika”, Lohi myös tviittaa.

Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm ja kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen sanovat MTV:n haastattelussa, että muut yritykset voivat seurata Metsäteollisuuden perässä.

”Vanhan pääluottamusmiehen näkövinkkelistä näyttää, että tämä on päänavaus”, Malm sanoi.