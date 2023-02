Saksan Münchenissa osoitettiin mieltä esimerkiksi Venäjän hyökkäystä vastaan viime maaliskuussa. Ex-liittokansleria Gerhard Schröderiä on arvosteltu läheisten Venäjä-suhteiden takia.

Berliini, Anna Saraste: Vanha johto sai kritiikkiä

Mittavin mullistus Saksalle on tapahtunut energiasektorilla. Ukrainan sota paljasti karulla tavalla Saksan riippuvuuden halvasta venäläisestä energiasta. Vielä vuoden 2022 alussa 50 prosenttia Saksan tarvitsemasta maakaasusta, 30 prosenttia raakaöljystä ja 55 prosenttia kivihiilestä tuotiin Venäjältä.

Nyt Nord Stream -putket ovat poissa käytöstä ja uusiutumatonta energiaa on haalittu muualta. Viime vuosikymmenien poliittista johtoa on julkisuudessa ryöpytetty Venäjä-riippuvuuden rakentamisesta. Saksalaiset ovat kyseenalaistaneet maan venäläisenergian avulla rakennetun taloudellisen vaurauden samalla, kun sähkö- ja lämmityslaskut ovat nousseet ennätyslukemiin. Etenkin lepsua suhtautumista Krimin niemimaan valtaukseen ja sitä seuranneen Minskin rauhansopimuksen kaatumiseen on arvosteltu kovasti.

Alkuvuodesta julkaistun tutkimuksen mukaan 250 saksalaisyritystä on yhä jatkanut toimintaansa Venäjällä. Saksa on ollut yksi tärkeimpiä ulkomaisia investoijia Venäjällä. Vaikka USA:n ja Suomen jälkeen maasta on lähtenyt kolmanneksi eniten saksalaisfirmoja, yhä esimerkiksi lääkevalmistajat Braun ja Fresenius sekä vaikkapa makeisvalmistaja Storck jatkavat Venäjän-kauppojaan sotaa edeltäneellä tasolla.

Kaikki saksalaiset eivät kannatakaan Venäjään kohdistuvia pakotteita, saati sitten Ukrainan auttamista. Tutkimusinstituutti Forsa julkaisi tässä kuussa kyselyn, jonka mukaan 43 prosenttia saksalaisista kertoi uskovansa, että talouspakotteet vahingoittavat Saksaa enemmän kuin Venäjää.

Historiallisista syistä etenkin itäsaksalaisista moni puhuu venäjää. Niin kauppa- kuin kulttuurisiteet ovat olleet läheiset myös Saksojen yhdistymisen jälkeen. Saksassa asuu merkittävä venäjää puhuva vähemmistö. Noin kolme miljoonaa entisen Neuvostoliiton alueelta lähtöisin olevaa ihmistä ja heidän jälkeläistään kuuluu ryhmään.

Moni saksanvenäläinen on seurannut järkyttyneenä Venäjällä elävien sukulaisten altistumista maan sotapropagandalle ja katkaissut siteitä kotimaahansa. Jotkut kuitenkin ymmärtävät Vladimir Putinia. Vähemmistö onkin jakautunut Venäjän johtajan kannattajiin ja vastustajiin.

Saksanvenäläisistä moni on auttanut ukrainalaispakolaisten vastaanottamisessa. Saksassa oleskelee nyt eniten sotapakolaisia EU:ssa. Sodan alun jälkeen heitä on rekisteröity yli miljoona.

Udine, Katja Incoronato: Suunta muuttui

Mario Draghin johtama Italia reagoi voimakkaasti, kun Venäjä aloitti laajamittaisen sodan Ukrainassa tasan vuosi sitten. Draghi ajoi sekä EU:ssa että G7:n sisällä voimakkaita pakotteita ja venäläisen energian hintakattoa. Italia alkoi myös auttaa Ukrainaa sekä rahallisesti että asein heti sodan alkuvaiheessa.

Italialaisten enemmistö on koko ajan ollut etenkin aseapua vastaan. Viimeisimpien mielipidemittausten mukaan noin 55–60 prosenttia italialaisista katsoo, että aseapu tulisi lopettaa heti. Moni pelkää myös, että Venäjän vastaiset pakotteet aiheuttavat vahinkoa Italialle.

Italian politiikassa sekä äärioikeistolainen Lega että populistinen Viiden tähden liike ovat vastustaneet kaikkia Venäjän vastaisia toimia.

Tilanne kärjistyi ennenaikaisten parlamenttivaalien jälkeen viime lokakuussa, kun Venäjän presidentin Vladimir Putinin henkilökohtaiseksi ystäväksi tunnettu Italian ex-pääministeri Silvio Berlusconi alkoi julkisesti syyttää Ukrainaa sodan aloittamisesta. Berlusconi toisti kantansa vain pari viikkoa sitten ja vaatii nyt myös kaiken Ukrainalle suunnatun aseavun lopettamista.

Kaikki tämä näkyy Italiassa lokakuussa aloittaneen äärioikeistohallituksen politiikassa. Pääministeri Giorgia Meloni on luvannut EU:n huippukokouksissa Italian Ukraina-tuen jatkuvan, mutta konkreettiset toimet loistavat poissaolollaan. Tästä syystä Italia on jätetty ulos esimerkiksi Ranskan Emmanuel Macronin ja Saksan Olaf Scholzin tapaamisista Ukrainan presidentin kanssa.

Tallinna, Sami Lotila: Kylmä sota jo aiemminkin

Ukrainan sodan vuosipäivää vietetään Virossa itsenäisyyspäivänä. Virossa on paljon ihmisiä, joiden mielestä Venäjä ei hyökännyt Ukrainaan sattumalta Viron itsenäisyyspäivänä. Sitä pidetään vihjeenä siitä, että seuraavaksi Venäjä kääntää huomionsa Viroon.

Virallisen Viron suhtautumista Venäjään sota ei ole juuri muuttanut. Maat ovat olleet tukkanuottasilla vuosia, ja diplomaattiset suhteet oli vedetty minimiin jo ennen kuin maat karkottivat toistensa suurlähettiläät vuoden 2023 alussa. Viro pyrkii katkaisemaan kaikki suhteensa Venäjään. Maiden välisen kylmän sodan voi katsoa todella alkaneen Viron liityttyä Natoon 2004, ja kiihtyneen Venäjän ja Georgian käytyä lyhyen sodan 2008. Virosta on tullut Venäjän kärkkäin arvostelija, olkoonkin että maiden välinen kauppa on ollut verrattain vilkasta näihin päiviin asti.

Viron pääministeri Kaja Kallas on jopa vaatinut Venäjän ja venäläisten “uudelleenkouluttamista” sodan jälkeen, mikä käytännössä tarkoittaisi Venäjän valtaamista. Viron valtiojohto ei pelkää Ukrainan sodan eskaloitumista, vaan tuntuu usein pikemmin toivovan sitä.

Virossa asuu yli 80 000 Venäjän kansalaista. Melkein yhtä paljon on heitä, joilla ei ole mitään kansalaisuutta, mutta jotka ovat identiteetiltään pikemmin venäläisiä. Virallisen Viron suhtautuminen näihin ihmisiin on sodan aikana kiristynyt.

Taloudellisesti Venäjä on ollut Virolle erittäin tärkeä tulonlähde. Tämä näkyy etenkin Itä-Virossa, jossa turismin pelastajiksi toivotaan suomalaisia.

New York, Janne Soisalon-Soininen: Huoli heräsi syksyllä 2021

Lokakuussa 2021 presidentti Joe Bidenin virallisessa työhuoneessa oval officessa oli vakava tunnelma. Bidenin neuvonantajat ja tiedusteluviranomaiset esittelivät presidentille Venäjän presidentin Vladimir Putinin suunnitelmia täysimittaisesta hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen pääkaupunkiin Kiovaan.

Biden kiirehti lähettämään keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan, entisen Venäjän-suurlähettilään William J. Burnsin Moskovaan tapaamaan Putinia. Valkoisen talon viesti oli selvä: tiedämme mitä on tekeillä ja jos hyökkäät, seuraukset ovat vakavat. Tapaamisen jälkeen huoli oli entistä suurempi. Yhdysvallat yritti estää vielä hyökkäyksen paljastamalla Putinin suunnitelmat maailmalle, mutta sota alkoi silti.

Vuotta myöhemmin USA:n ja Venäjän hallinnon välirikko on vakavampi. Tällä viikolla Venäjä vetäytyi viimeisestä maiden välisestä ydinaseiden käyttöä ja testaamista rajoittavasta sopimuksesta. Sen käytännön vaikutus on vähäinen, mutta symbolinen arvo isompi.

Venäjä pitää vihollisenaan Yhdysvaltojen johtamaa liittoumaa. Yhdysvallat on Ukrainan kipeästi tarvitseman sotilaallisen ja taloudellisen tuen tärkein kivijalka. Maanantaina presidentti Joe Biden vahvisti Kiovassa, että tuki jatkuu niin kauan kuin sitä tarvitaan.

Atlantin takana pärjätään hyvin ilman venäläistä energiaa ja viljaa, toisin kuin monissa muissa maailman kolkissa. Huoli kasvaa nyt sen sijaan siitä, onko Kiina asettumassa yhä vahvemmin Moskovan tueksi. Se söisi sanktioiden tehoa ja pidentäisi sotaa aina vain.

New Delhi, Pia Heikkilä: Halpa öljy maittaa

Venäjä on ollut Intialle perinteisesti tärkeä kauppakumppani. Maiden väliset suhteet ovat vahvistuneet viime vuosina, koska molemmat kokevat olevansa uusia, länsimaita haastavia suurvaltoja.

Sota ei juuri ole muuttanut Intian suhdetta Venäjään, ja maa joutuu tasapainottelemaan länsimaiden ja Venäjän välissä. Se ei ole lähtenyt mukaan kauppasaartoon vaan on lujittanut suhteita Moskovaan. Maa ei ole osallistunut YK:ssa äänestyksiin Venäjän tuomitsemiseksi. Intia yleensäkin haluaa pysytellä neutraalina kannanotoissaan, koska se ei halua suututtaa ketään.

Pääministeri Narendra Modi tapasi Putinin syyskuussa ja kutsui maiden ystävyyttä särkymättömäksi. Modi kieltäytyy yhä syyttämästä Venäjää hyökkäyksestä. Hän on enemmänkin huolestunut sodan aiheuttamasta maailmanlaajuisesta ruoan ja polttoaineen hintojen noususta. Hän kuitenkin muistutti Putinia, että ”nyt ei ole sodan aika”.

Intia on kaksinkertaistanut venäläisen edullisen öljyn ostot, Washingtonin suureksi harmiksi. Intia myös jatkaa venäläisten aseiden tilauksia.

Venäjän sotaa suurempia huolia Intialle ovat elintarviketurva, inflaatio ja kasvava velka. Lisäksi vaa’assa painaa geopoliittinen turvallisuus, Intia kun kokee kaveerauksen Venäjän kanssa auttavan sitä Kiinaa vastaan.

Tavalliselle intialaiselle sota ei juuri merkitse mitään. Osa intialaisista ehkä tietää Venäjästä, mutta paljon suurempi huoli ovat kiinalaiset sotilaat maan pohjoisrajalla ja pakistanilaisten terroristien hyökkäykset. Intialaisilla on omassa arjessaan tarpeeksi huolta.