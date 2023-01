”Sota Ukrainassa päättyy, kun Putin katoaa”, sanoo venäläinen kirjailija ja toisinajattelija Mihail Šiškin Helsingin vierailunsa yhteydessä.

Putinin katoaminen voi Šiškinin mukaan tapahtua kolmella tavalla.

”Joko hän kuolee luonnollisen kuoleman tai hänen niin sanotut ystävänsä auttavat häntä kuolemaan. Kolmas vaihtoehto on, että hän pakenee Keski-Afrikan tasavallassa sijaitsevaan bunkkeriinsa”, Šiškin sanoo ja viittaa Putinin palkka-armeijaksi kuvatun Wagnerin yhteyksiin muutoinkin epävakaaseen afrikkalaiseen valtioon.

”Yhdestä bunkkerista toiseen”, Šiškin sanoo Venäjän presidentin tulevaisuudesta. Pitkään velloneiden huhujen mukaan Putinilla on Ural-vuoristossa jopa ydinaseiskun kestävä suojapaikka.

Sveitsissä vuodesta 2014 asunut Šiškin, 62, on Helsingissä uudehkon kirjansa suomenkielisen laitoksen ilmestymisen vuoksi. Hänen teoksiaan on käännetty yli 30 kielelle.

Nyt suomennettu Sota vai rauha (WSOY, 2023) on katsaus Venäjän historiaan, ennuste maan tulevaisuudesta ja sydäntä särkevän henkilökohtainen tilinteko isänmaasta, joka on lakannut olemasta.

”Se on minun selitykseni ja samalla rakkauden tunnustukseni. Jos ymmärtää Venäjän historiaa, voi ymmärtää myös sen tulevaisuutta”, saksaksi nykyisin kirjoittava Šiškin sanoo.

Kirjailija juoksuttaa lukijansa tsaarinajoista nykypäivään ja edemmäskin, ja havainnoi maataan poikkeuksellisen kriittisin sanakäänteinen.

”Olen iloinen että kukaan lapsistani ei enää asu Venäjällä”, kirjailija sanoo ja näyttää kannettavaltaan kuvan perheestään.

Venäjä on hänen mukaansa palannut neuvostovuosien ”täydellisen valheen aikaan”, eikä kyse ole vain Ukrainassa aloitetusta hyökkäyssodasta, vaan koko Putinin yli 20 vuoden valtakaudesta ja sitä edeltäneestä sekasorron ajasta 1990-luvulla.

Kirja avaa asioita, joita lännessä on usein hyvin vaikea hyväksyä. Miksi venäläiset esimerkiksi yhä tukevat Putinia? Miksi venäläiset eivät mene vapaan tiedonvälityksen lähteille ja tarkista käsityksiään sodan kulusta?

Valehtelun kulttuuri ulottuu kaikkialle

Šiškin puhuu rauhallisesti valehtelun kulttuurista ja vahvan johtajan kaipuusta. Se on tyypillistä heimoajattelulle, jollaista iso osa venäläisistä hänen mukaansa edelleen harrastaa. Sen mukaan venäläinen heimo on aina oikeassa ja muut heimot ovat vihollisia.

”Venäjän televisio voi näyttää samaa uutiskuvaa ukrainalaisen lastentarhan raunioista, mutta venäläismedian mukaan lapset kuolivat ukrainalaisten fasistien pommituksessa”, Šiškin sanoo.

Kun Putin esimerkiksi vuonna 2014 väitti, että Krimillä ei ole venäläisiä sotilaita, kaikille venäläisille oli hänen mukaansa itsestään selvää, ettei se ollut totta.

”Mutta ulkomaalaiset olivat hämmentyneitä, koska esimerkiksi Suomen presidentti ei voisi valehdella tuollaisesta asiasta tai hän olisi nopeasti entinen presidentti”, Šiškin sanoo.

Valtaosa venäläisistä haluaa heimolleen vahvan johtajan, joka päättää ja kantaa vastuun kaikesta. ”Valtiollinen propaganda hyväksikäyttää tätä maailmankatsomusta, jonka mukaan vain tsaari ja Kreml voivat pelastaa Venäjän.”

Ne jotka ajattelevat toisin, ovat isoksi osaksi jo lähteneet maasta. Syksyisen liikekannallepanon jälkeenkin rajat vuotivat niin, että miljoonaa kriittistä miestä saattoi matkustaa pois. ”Se oli Kremliltä viisasta.”

Kirjailija Mihail Šiškinin Sota vai Rauha-teos ilmestyi tammikuussa suomeksi. Kirjan on suomentanut Sirpa Hietanen. Kuva: Vesa Laitinen

Sota loppuu nopeasti Moskovan valtataisteluun

Entä Putinin katoaminen ja sota Ukrainassa?

Mihail Šiškin sanoo, että sota loppuu aikanaan nopeasti Putinin katoamiseen. Se voi tapahtua milloin hyvänsä – kahden kuukauden tai kahden vuoden kuluttua.

Silloin Ukraina menettää kiinnostavuutensa presidentin valtakamppailua käyvien manttelinperijöiden silmissä.

”Sitten kaikki tapahtuu nopeasti ”, hän ennustaa. Sodan loppumisen jälkeen Ukraina pääsee aloittamaan jälleenrakentamisen muun maailman tuella ja nousee kukoistamaan.

”Ukrainan ja Venäjän rajalle tulee muuri kuten Berliiniin aikoinaan.”

Muurin itäpuolella Venäjä romahtaa ja suistuu sekasortoon, federaatiosta irtoaa osia ja lopulta venäläiset nostavat Kremliin uuden ”vahvan johtajan”. Uusi diktaattori nousee valtaan joko vaalien kautta tai armeijan avulla.

”Esimerkiksi (Mihail) Hodorkovski tai (Aleksei) Navalnyi eivät voi voittaa vaaleja, vaikka sellaiset järjestettäisiin”, Šiškin sanoo.

Kremliin tulee ehkä joku Ukrainan sodan sotasankari, joka ei lupaa demokraattisia uudistuksia. ”Niitä kansa ei halua”, Šiškin sanoo ja viittaa 1990-luvulla tahriintuneeseen demokratiakäsitteeseen.

”Länsivaltiot puristavat kuitenkin uuden diktaattorin kättä, koska tämä lupaa ottaa ydinaseet hallintaansa.”

Eli sama toistuu toistumistaan?

”Hyvä kysymys. Olen optimisti ja uskon että demokratia on luonnollinen tapa ihmisille järjestyä. Uskon että kaikki kansat lopulta järjestäytyvät demokratioiksi. Joillekin maille matka on lyhyt, kuten Suomelle ja toisille se on pidempi. Venäjälle se on äärimmäisen pitkä.”

Tällä hetkellä Šiškin ei työstä uutta kirjaa, vaan kirjoittaa ja puhuu synnyinmaastaan Venäjän ulkopuolella.

”Tämä on nyt taisteluni. Tunnen itseni sotilaaksi ja teen kaikkeni Ukrainan voiton eteen. Taistelu on tärkeää ja eräänä päivänä voitto tulee.”

