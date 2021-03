Ruoan verkkokaupan räjähdysmäinen kasvu on ruuhkauttanut keräilyä myymälöissä.

Molemmilla kaupparyhmillä verkon osuus päivittäistavarakaupasta on edelleen kasvanut.

”Tammi-helmikuussa verkkokaupan kasvu on ollut edelleen vahvaa. Kiristynyt koronatilanne on lisännyt kysyntää”, kertoo Keskon verkkokaupan ja digitaalisten palvelujen johtaja Antti Rajala.

K-kaupoissa kaikki verkkokaupan ostokset keräillään myymälöissä. Paikka paikoin on ollut ruuhkaa.

”Yksittäisissä kaupoissa voivat esimerkiksi tilat rajoittaa keräilykapasiteetin lisäämistä. Olemme pyrkineet vuorottamaan keräilyä ja lisänneet kylmäsäilytystiloja. Vilkkaimmista kaupoista toimitetaan jopa 600 tilausta päivässä”, Rajala sanoo.

500 K-kauppaa myy verkossa

Ruokaa voi ostaa verkon kautta lähes 500 K-kaupasta. Keskon verkkokauppa kasvoi viime vuonna 400 prosenttia, ja sen osuus nousi 3,5 prosenttiin päivittäistavarakaupasta.

Toimitusajoissa on viime aikoina ollut taas ruuhkaa varsinkin suuremmissa kaupungeissa.

”Toimitusaikoja on kuitenkin hyvin tarjolla, koska samalle alueelle toimittaa useampikin kauppa. Helsingin alueellakin samalle päivälle saa edelleen toimituksen K-supermarket- ja K-market -kaupoista.”

Kesko ei ole harkinnut erillisen dark storen perustamista verkkokaupan keräilyjä varten. Dark storeksi kutsutaan myymälää, joka ei ole asiakkaille avoinna.

”Ainakin toistaiseksi olemme todenneet toimivimmaksi mallin, jossa keräys tehdään kaupasta. Kauppiaat tuntevat oman paikallisen asiakaskuntansa. He pystyvät vastaamaan tarpeisiin täsmällisesti”, Rajala toteaa.

Alepa toimittaa dark storesta

S-ryhmän verkkokaupan osuus päivittäiskaupasta on myyntipäällikkö Matti Torniaisen mukaan kasvanut viime vuoden lopusta.

”Noin 120 myymälää myy ruokaa verkossa. Prismat ovat laajasti mukana, niistä voidaan viedä läpi suurimmat volyymit.”

S-ryhmän verkkokaupan kasvua jarrutti viime vuonna kapasiteetin rajallisuus, mutta kasvu oli silti jopa kolminkertaista verrattuna koronaa edeltävään aikaan.

Osuuskaupat eivät kerro verkkomyynnin osuutta koko ruokakaupasta.

”Olemme tehneet kaikkemme vastataksemme kysyntään lisäämällä kapasiteettia sekä verkostossa jo olevien myymälöiden kautta että tuomalla uusia myymälöitä palveluun. Silti toimitusajat on erityisesti Prismassa välillä myyty loppuun pariksi seuraavaksi päiväksi suurimmissa kaupungeissa”, Torniainen sanoo.

Verkko-ostosten keräily kaupoissa on sujunut hyvin. Osuuskaupat ovat saaneet kauppoihin lisää työvoimaa majoitus- ja ravintolapuolelta.

”Pyrimme ajoittamaan suurimman osan keräämisestä aamuun, jolloin myymälöissä ei ole vielä suurimpia asiakasvirtoja.”

Alepoista myös lauantaisin

HOK-Elannon Alepojen verkkokauppaostokset kerätään Vantaan Tammiston varastomyymälästä.

”Alepan dark storesta kuljetetaan kaikki Alepan verkkokauppaan tulevat verkkokauppatilaukset pääkaupunkiseudulle lukuun ottamatta Wolt-pilotin toimituksia”, Torniainen kertoo.

”Eri varastointimalleissa on omat etunsa ja haittansa, toimintamallit täytyy sovittaa kulloiseenkin tarpeeseen. Tehokkaampi keräily on mahdollista Alepa dark storessa, mutta myymäläverkostomme taas on lähempänä asiakasta”, Torniainen sanoo.

Alepa Kauppakassi toimittaa tilauksia myös lauantaisin.