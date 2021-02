Hoitajista ja opettajista on jo nyt pula osassa kuntia ja tilanne vain pahenee, ennustaa Keva.

Hallituspuolue keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen kertoo tiedotteessa olevansa huolissaan työvoiman saatavuudesta kunnissa. Keva on ladellut havahduttavia lukuja kuntien osaavan työvoiman tilanteesta.

”Ihmisten arjen kannalta keskeisten palveluiden saatavuus eri puolilla Suomea on uhattuna, jos mitään ei tehdä”, sanoo Pakarinen.

”Ulkomaisten osaajien osalta meidän on nostettava kunnianhimoa merkittävästi. Työperäisen maahanmuuton osalta lupakäsittelyjä on nopeutettava sekä luotava toimintamallit työvoiman houkutteluun Suomeen. Näistä hallituksen on linjattava puoliväli- ja kehysriihessä”, Pakarinen vaatii.

”Jo eläkkeelle siirtyneet työntekijät ovat myös tärkeä voimavara. Osa-aikatyön tekeminen on monelle edelleen mahdollista. Hallitus on linjasi viime joulukuussa, että aloitetaan valmistelu verokannustimesta yli 60 vuotiaille. Lisäksi tulisi parantaa luopumistukieläkkeellä olevien kannusteita palata työelämään luopumalla ansiotulorajasta, joka käytännössä estää kokoaikaisen ansiotyön tekemisen muilla aloilla kuin maa- tai metsätaloudessa”, Pakarinen jatkaa.

Pakarinen esittää myös, että robotiikka otettaisiin avuksi potilastyössä.

”Hoitoala vaatii oman robotiikka- ja digitalisaatiostrategiansa. Robotit voivat toimia esimerkiksi fyysisenä apuna tai olla jakamassa ruokaa ja lääkkeitä”, Pakarinen sanoo.

